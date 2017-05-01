यस्तो बन्ने भयो एमाले केन्द्रीय कमिटीको संरचना (सूचीसहित)

२८ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीको एघारौं महाधिवेशनबाट बन्ने केन्द्रीय कमिटीको संरचना तय गरेको छ । पार्टीको बन्दसत्र काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी छ ।
जारी बन्द सत्रमा विधान संशोधनसहितको प्रस्ताव पेस हुँदैछ ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार, अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ९ जना रहने पदाधिकारी संख्या बन्द सत्रको हलमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको हो ।
त्यस्तै, पोलिटब्युरो सदस्यको एक तिहाइ स्थायी कमिटी बनाइने पनि उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, पोलिटब्युरो ९९ सदस्यीय हुनेछ । केन्द्रीय कमिटी भने २५१ बाट बढाएर ३०१ जनाको बनाइएको छ ।
यस्तो बन्नेछ केन्द्रीय कमिटीको संरचना :
१) पदाधिकारी (१९)जना
–अध्यक्ष : १
–उपाध्यक्ष : ५
–महासचिव : १
–उपमहासचिव : ३
–सचिव – ९ जना
२) प्रदेश प्रतिनिधित्व उपत्यकासहित सबै ८ प्रदेशबाट: ९–८(७२) जना
–खुला : ५
–महिला : ३
–युवा : १
३) खुला कोटा (१२५ ) जना
–खुला : ७१
–महिला : ५२
–युवा : २
४) जनजाति / आदिवासी ( २५) जना
–आदिवासी–जनजाति :
–खुला : १५
–महिला : ८
–युवा : २
५) मधेशी (२०) जना
–मधेशी :
–खुला : ११
–महिला : ६
–युवा : २
६) प्रवास (२) जना
–भारत : १
–अन्य देश : १
७) श्रमिक (३) जना
–खुला : २
–महिला : १
८) अपाङ्गता भएका व्यक्ति (१) जना
– खुला : १
९) दलित (१२) जना
–खुला : ७
–महिला : ४
–युवा : १
१०) थारु (८) जना
–खुला : ५
–महिला : ३
११) मुस्लिम (५) जना
–खुला : ४
–महिला : १
१३) पिछडिएको क्षेत्र (२) जना
–खुला : १
–महिला : १
