+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बेनिशाको आक्रोश : फिल्ममै नभएको कुरा टिजरमा देखाइन्छ भने यसको हिस्सा बन्न चाहन्न

‘फिल्मै नभएको कुरा केवल प्रचारको लागि टिजरमा देखाइन्छ भने म यस्तो अभ्यासको समर्थन गर्दिनँ र त्यसको हिस्सा बन्न चाहन्न’ बेनिशाले लेखेकी छिन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते १२:१३
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेत्री बेनिशा हमालले फिल्ममै नभएको कुरा प्रचारका लागि टिजरमा देखाइन्छ भने यस्तो अभ्यासको समर्थन नगर्ने बताएकी छिन्।
  • उनले १४ वर्षदेखि कलाकारको रूपमा काम गर्दै आएकी र पेशागत आचरणमा विश्वास गर्ने उल्लेख गरिन्।
  • बेनिशाले टिजरमा समावेश संवादप्रति संकेत गरेकी हुन् वा होइनन भन्ने कुरा खुलेको छैन।

काठमाडौं । अभिनेत्री बेनिशा हमालले फिल्ममै नभएको कुरा प्रचारका लागि टिजरमा देखाइन्छ भने आफूले यस्तो अभ्यासको समर्थन नगर्ने र हिस्सा बन्न नचाहेको टिप्पणी गरेकी छिन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले कुनै फिल्म विशेषको नाम नखुलाउँदै यस्तो स्टाटस लेखेकी हुन् । तर, अभिव्यक्ति दिने कुरामा ‘टाइम एन्ड स्पेस’ को कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

आफू अभिनित पछिल्लो फिल्म ‘बिगुल’ को टिजर सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै बेनिशाको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । जसले गर्दा, बेनिशाको उक्त स्टाटस यसतर्फ लक्षित रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

‘फिल्मै नभएको कुरा केवल प्रचारको लागि टिजरमा देखाइन्छ भने म यस्तो अभ्यासको समर्थन गर्दिनँ र त्यसको हिस्सा बन्न चाहन्न’ बेनिशाले लेखेकी छिन् ।

बेनिशा लेख्छिन्, ‘एक कलाकारको रूपमा म यो उद्योगमा १४ वर्षदेखि काम गर्दै आएको छु, र मैले सधैं आफ्नो कामलाई सम्मान गरेको छु । म पेशागत आचरणमा विश्वास गर्छु र मानिसको भावनाको सधैं कदर गर्ने प्रयास गर्छु । यी वर्षहरूमा मैले कहिले राम्रो टिमसँग काम गर्ने अवसर पाएँ, त कहिले कम पेशागत टिमसँग पनि ।’

उनी अघि लेख्छिन्, ‘तर परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि, मैले सधैं मानिसहरूको मूल्य र मर्यादाको सम्मान गरेको छु । एक कलाकारको हैसियतले के साझा गर्ने र के नगर्ने भन्ने सीमाना मलाई स्पष्ट छ । फिल्मसँग सम्बन्ध नै नभएका विषय वा अरूको भावनालाई प्रचारका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिप्रति म असहमत छु । यदि फिल्ममै नभएको कुनै कुरा केवल प्रचारका लागि टीजरमा देखाइन्छ भने, म त्यस्तो अभ्यासको समर्थन गर्दिनँ र त्यसको हिस्सा बन्न चाहन्नँ ।’

‘बिगुल’ को टिजरको अन्त्यमा बेनिशाको आवाजमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि हालतमा जेनजीको भावना मर्नु हुँदैन ।’ टिजरमा समावेश यो संवाद अहिलेको राजनीतिक परिस्थितीमा निकै अर्थपूर्ण छ ।

बेनिशाले टिजरमा समावेश यो अभिव्यक्तिप्रति संकेत गरेकी हुन् वा होइनन भन्ने कुरा खुलेको छैन । तरपनि, टिजरमा डबिङ भने उनकै आवाजमा सुनिन्छ । निर्देशक र बेनिशाले यसबारे दर्शकलाई प्रष्ट तुल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘बिगुल’ को टिजरमा बेनिशा : कुनै पनि हालतमा जेनजीको भावना मर्नु हुँदैन
बेनिशा हमाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘बिगुल’ को टिजरमा बेनिशा : कुनै पनि हालतमा जेनजीको भावना मर्नु हुँदैन

‘बिगुल’ को टिजरमा बेनिशा : कुनै पनि हालतमा जेनजीको भावना मर्नु हुँदैन
बेनिशा हमालले ल्याइन् आफू निर्देशित छोटो फिल्म ‘मिसिङ ब्राइड’

बेनिशा हमालले ल्याइन् आफू निर्देशित छोटो फिल्म ‘मिसिङ ब्राइड’
बेनिशाको ‘बिगुल’ ९ माघदेखि

बेनिशाको ‘बिगुल’ ९ माघदेखि
महेश त्रिपाठी, बेनिशा हमाल स्टारर ‘द ब्लू लाइट’ को प्रदर्शन मिति तय

महेश त्रिपाठी, बेनिशा हमाल स्टारर ‘द ब्लू लाइट’ को प्रदर्शन मिति तय
‘मोहर’को ओपनिङमा सन्तुष्टि देखिएका पल, नीति र बेनिशा के भन्छन् ?

‘मोहर’को ओपनिङमा सन्तुष्टि देखिएका पल, नीति र बेनिशा के भन्छन् ?
कर्णालीको मर्मस्पर्शी कथामा सौगात र बेनिशाको ‘रातो पछ्यौरी’

कर्णालीको मर्मस्पर्शी कथामा सौगात र बेनिशाको ‘रातो पछ्यौरी’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित