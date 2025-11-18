‘रमिताको पिरती’ को रोमान्टिक गीत : थाइल्याण्डमा समीरसँग आनाको मस्ती

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । २३ माघदेखि प्रदर्शन हुन लागेको फिल्म ‘रमिताको पिरती’ फरक बिषयवस्तु र प्रस्तुतिका कारण चर्चामा छ । यसको पोस्टर र टिजर सार्वजनिक भइसकेको छ ।
फिल्मले एक युवतीको जीवन, संघर्ष, प्रेम र आरोह-अवरोहलाई प्रस्तुत गरेको छ । अभिनेत्री आना शर्माको फरक शैली र गेटअप, फिल्मको टिजरमा देखाइएको फरक किसिमको प्रस्तुतिले युवापुस्तामाझ यसका बिषयवस्तु लोकप्रिय बनिरहेका छन् ।
यसैक्रममा, यो फिल्मको ‘तिमी भए काफी’ बोलको गीत सोमबार ललितपुरको लाबिम मलमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको छ ।
सार्वजनिक गीतमा आना र डेब्यू अभिनेता तथा गायक समीर श्रेष्ठको रोमान्स हेर्न सकिन्छ । थाइल्याण्डको रमणीय लोकेसनमा आना र समीर रोमान्टिक देखिएका छन् ।
आना थाइल्याण्डमा खुलेकी छिन् । फिल्मको कोरियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी लोभलाग्दो छ । यो गीतको भिडियोमा आना र समीरको सामिप्यतालाई बलियो रुपमा देखाइएको छ ।
समीरकै स्वरमा समावेश यो गीतमा शास्वतको संगीत छ । झोलेको छायांकन रहेको यो गीतको भिडियोले दर्शकको मन जित्ने विश्वास गरिएको छ ।
सुदिप्ताले निर्देशन गरेको फिल्मका निर्माता सागर लम्साल हुन् । फिल्ममा धीरज मगर, विनय श्रेष्ठ, गौमाया गुरुङ, पशुपति राई, रेणु योगी, थिन्ले ल्हामो लगायतका कलाकारको अभिनय छ ।
सुदिप्ताकै लेखनमा तयार भएको यो फिल्ममा शिशिर विशाङ्खेको डीओपी, सुनिल सिवाकोटीको सम्पादन, कृतिका बरालको कोरियोग्राफी छ ।
आना र सन्तोष लम्साल कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा आरपी प्रोडक्सन, गणेश पाण्डे, सुभाष कोइराला र प्रवेश लामिछाने एसोसिएट निर्माताको रुपमा छन् । फिल्ममा सुशान्त केसी, समीर श्रेष्ठ, महेश काफ्ले, अस्मिता अधिकारी र कुशल पोखरेलको संगीत छ ।
