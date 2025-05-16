एमालेमा मतदान निर्धारित समयभन्दा ढिलो हुने, प्राविधिक भन्छन्- चार बज्न सक्छ

१ पुस, काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हुने मतदान पूर्वनिर्धारित समयभन्दा ढिलो हुने भएको छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मध्याह्न १२ बजेदेखि ६ बजेसम्म मतदानको समय तोकेको छ । तर विद्युतीय भोटिङ मेसिनमा उम्मेदवारहरुको फोटोसहितको नामावली तयार पार्नुपर्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित समयभन्दा ढिलो मतदान हुने प्राविधिकहरुले बताएका छन् ।
‘अन्तिम नामावली ढिला गरी राति एक बजे पायौं । अहिले फोटो मिलाउने काम भइरहेको छ,’ भोटिङ मेसिनका प्राविधिक लक्ष्मण रिमालले भने, ‘मतदान सुरु हुन चार बज्छ होला ।’
उनका अनुसार एक जनाले सबैलाई भोट हाल्न कम्तिमा ३५ मिनेट लाग्छ । ‘उम्मेदवार धेरै हुनुहुन्छ ३०–३५ मिनेट त लाग्छ,’ उनले भने ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले भने आज १२ बजेदेखि मतदान गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरु प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा छन् ।
