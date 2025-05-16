+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमाले महाधिवेशन : मतदानको समय सर्‍यो, उम्मेदवार र प्रतिनिधि प्रचारमा व्यस्त

प्रदर्शनी मार्ग क्षेत्रको सडकमा एमाले कार्यकर्ताहरुको भिड देखिन्छ । त्यसैले प्रहरीले सो सडक बन्द गराएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १ गते ९:४७
Listen News
0:00
0:30
🔊

१ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान हुनुअघि उम्मेदवारहरु र तिनका समर्थकहरु मतमाग्न व्यस्त छन् । मतदान स्थल भृकुटीमण्डपमा मत माग्दै हिँड्ने र प्रचार प्रसार गर्नेहरुको बिहानैदेखि चहलपहल छ ।

मतदान पूर्वनिर्धारित समयभन्दा ढिलो हुने भएपछि उम्मेदवारहरुले प्रचार प्रसारको समय पाएका छन् । कतिपय उम्मेदवार आफ्ना समर्थकसहित हुल बाँधेर भोट माग्दै हिँडिरहेका छन् । समर्थकहरु उम्मेदवारको नाम लिँदै नारा लगाइरहेको पनि सुनिन्छ । कतिपय भने शान्त तरिकाले भोट मागिरहेको देखिन्छ ।

प्रदर्शनी मार्ग क्षेत्रको सडकमा एमाले कार्यकर्ताहरुको भिड देखिन्छ । त्यसैले प्रहरीले सो सडक बन्द गराएको छ ।

एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा छन् । प्यानलमा नपरेकाहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मध्याह्न १२ बजेदेखि ६ बजेसम्म मतदानको समय तोकेको छ तर उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्राप्त हुन ढिलो भएकाले मतदान पनि केही ढिलो हुने प्राविधिकहरुले बताएका छन् । विद्युतीय भोटिङ मेसिनमा उम्मेदवारहरुको फोटोसहितको विवरण इन्ट्री गर्नुपर्ने भएकाले मतदान सुरु हुन चार बज्न सक्ने भोटिङ मेसिनका प्राविधिक लक्ष्मण रिमालले बताए ।

उनका अनुसार एक जनाले सबैलाई भोट हाल्न कम्तिमा ३५ मिनेट लाग्ने अनुमान छ ।

एमाले महाधिवेशन नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले महाधिवेशन : फिल्डमा ओली पक्ष आक्रामक, भित्री रणनीतिमा ईश्वर प्यानल

एमाले महाधिवेशन : फिल्डमा ओली पक्ष आक्रामक, भित्री रणनीतिमा ईश्वर प्यानल
राजेन्द्र गौतमले लिए उम्मेदवारी फिर्ता

राजेन्द्र गौतमले लिए उम्मेदवारी फिर्ता
कैलालीबाट एक पदाधिकारीसहित एमालेका ९ नेता चुनावी मैदानमा

कैलालीबाट एक पदाधिकारीसहित एमालेका ९ नेता चुनावी मैदानमा
उमेर हदले अनेरास्ववियुबाट बिदा भएका रोकाया बने एमाले केन्द्रीय सदस्य

उमेर हदले अनेरास्ववियुबाट बिदा भएका रोकाया बने एमाले केन्द्रीय सदस्य
एमालेमा मतदान निर्धारित समयभन्दा ढिलो हुने, प्राविधिक भन्छन्- चार बज्न सक्छ

एमालेमा मतदान निर्धारित समयभन्दा ढिलो हुने, प्राविधिक भन्छन्- चार बज्न सक्छ
एमाले प्रतिनिधिलाई भीम रावलले भने : यो निरंकुश प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने अवसर हो

एमाले प्रतिनिधिलाई भीम रावलले भने : यो निरंकुश प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने अवसर हो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित