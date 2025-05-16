+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पाँचतारे होटल सोल्टीको कार्यकारी अध्यक्षमा विष्ट

सोल्टीले ६० वर्षदेखि आतिथ्य सत्कार उद्योगमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १ गते १५:४४
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालकै पहिलो पाँचतारे होटल सोल्टीको कार्यकारी अध्यक्षमा दिनेशबहादुर विष्ट नियुक्त भएका छन्।
  • सोल्टी होटल लिमिटेडको ५१औं वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट १६.५७८९४७३७ प्रतिशत नगद लाभांश र १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
  • सोल्टीको ९ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा विष्टसहित रविभक्त श्रेष्ठ, राजेशकाजी श्रेष्ठ, जया राज्यलक्ष्मी शाह, अमृतमान श्रेष्ठ, प्रकाशविक्रम खत्री, शशीराज पाण्डे, निरञ्जनकुमार टिवरेवाला र डा. माधव गिरी चयन भएका छन्।

१ पुस, काठमाडौं । नेपालकै पहिलो पाँचतारे होटल सोल्टीको कार्यकारी अध्यक्षमा दिनेशबहादुर विष्ट नियुक्त भएका छन् ।

सोल्टी होटल लिमिटेडको ५१औं वार्षिकि साधारणसभाले चयन गरेको नयाँ सञ्चालक समितिको २६१औं बैठकले विष्टलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । सोल्टीले ६० वर्षदेखि आतिथ्य सत्कार उद्योगमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ ।

सोल्टीको ९ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा विष्ट, रविभक्त श्रेष्ठ, राजेशकाजी श्रेष्ठ, जया राज्यलक्ष्मी शाह, अमृतमान श्रेष्ठ, प्रकाशविक्रम खत्री, शशीराज पाण्डे, निरञ्जनकुमार टिवरेवाला र डा. माधव गिरी चयन भएका छन् ।

कम्पनी सञ्चालक समितिको प्रस्ताव बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीको १६.५७८९४७३७ प्रतिशत नगद लाभांश दिने सामान्य प्रस्ताव तथा चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव साधाणसभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष दिनेशबहादुर विष्ट पहिलो पाँचतारे होटल सोल्टी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने विश्वास छ: गोकर्ण विष्ट

महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने विश्वास छ: गोकर्ण विष्ट
कोमल भट्टराई पनि एमाले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार

कोमल भट्टराई पनि एमाले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार
क्यामरन ग्रीन बने आईपीएलकै महँगा विदेशी खेलाडी

क्यामरन ग्रीन बने आईपीएलकै महँगा विदेशी खेलाडी
बस परिचालकदेखि एमाले केन्द्रीय सदस्यको उमेदवारसम्म

बस परिचालकदेखि एमाले केन्द्रीय सदस्यको उमेदवारसम्म
ब्राजिलमा शक्तिशाली आँधी, ‘स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी’ समेत ढल्यो

ब्राजिलमा शक्तिशाली आँधी, ‘स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी’ समेत ढल्यो
म्यूजिकल फिल्म ‘बानी’ को टिजर : आर्यन र करुणाको वियोगान्त प्रेमको कथा

म्यूजिकल फिल्म ‘बानी’ को टिजर : आर्यन र करुणाको वियोगान्त प्रेमको कथा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित