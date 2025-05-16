पाँचतारे होटल सोल्टीको कार्यकारी अध्यक्षमा विष्ट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१ पुस, काठमाडौं । नेपालकै पहिलो पाँचतारे होटल सोल्टीको कार्यकारी अध्यक्षमा दिनेशबहादुर विष्ट नियुक्त भएका छन् ।
सोल्टी होटल लिमिटेडको ५१औं वार्षिकि साधारणसभाले चयन गरेको नयाँ सञ्चालक समितिको २६१औं बैठकले विष्टलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । सोल्टीले ६० वर्षदेखि आतिथ्य सत्कार उद्योगमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।
सोल्टीको ९ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा विष्ट, रविभक्त श्रेष्ठ, राजेशकाजी श्रेष्ठ, जया राज्यलक्ष्मी शाह, अमृतमान श्रेष्ठ, प्रकाशविक्रम खत्री, शशीराज पाण्डे, निरञ्जनकुमार टिवरेवाला र डा. माधव गिरी चयन भएका छन् ।
कम्पनी सञ्चालक समितिको प्रस्ताव बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीको १६.५७८९४७३७ प्रतिशत नगद लाभांश दिने सामान्य प्रस्ताव तथा चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव साधाणसभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ ।
