+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निर्वाचनमा दबाबरहित सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक : मन्त्री खरेल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १ गते १७:३०

१ पुस, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सबै वर्गका नागरिकलाई प्रभाव र दबाबरहित सहभागिता हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार निर्वाचन आयोगले सरकारसँग निर्वाचन तयारीबारे गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘निर्वाचनमा अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला, अशक्त लगायत सबै नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनोस् । यसका लागि आयोगले आवश्यक काम समेत गर्ला । निर्वाचन आयोग र सरकारले सँगै ख्याल पुर्‍याउनुपर्ने अर्को कुरा के हो भने प्रभाव र दबाबरहित सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने अर्को आवश्यकता हो,’ मन्त्री खरेलले भने ।

निर्वाचनमा अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अशक्तलगायत सबै नागरिकको समान र सहज सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोग र सरकारबीच आपसी सहकार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निर्वाचनको अनुकूल वातावरण निर्माण, प्रचार–प्रसार तथा मतदाता शिक्षाका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको पनि बताए ।

‘हामी नागरिक सरकार र निर्वाचन आयोग आफैंमा संवैधानिक आयोग भएको कारण यसमा गम्भीर ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । निर्वाचनको माहोल बनाउन र प्रचारप्रसार गर्न र मतदाता शिक्षा दिनको लागि निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो मन्त्रालय तयार छ । यसका लागि सरकारी तथा निजी मिडियाहरु समेत सरकारले परिचालन गर्ने कुरा म यहाँहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ मन्त्री खरेलले भने ।

जगदीश खरेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सञ्चारमन्त्रीले भेटे शहीद रजकका परिवार

सञ्चारमन्त्रीले भेटे शहीद रजकका परिवार
नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको दबदबा हुन्छ : सञ्चारमन्त्री

नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको दबदबा हुन्छ : सञ्चारमन्त्री
डिजिटल हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै जुटौँः सञ्चारमन्त्री खरेल

डिजिटल हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबै जुटौँः सञ्चारमन्त्री खरेल
एनआरएनएलाई पार्टीको नबनाइदिनुहोला : सञ्चारमन्त्री खरेल

एनआरएनएलाई पार्टीको नबनाइदिनुहोला : सञ्चारमन्त्री खरेल
‘डिजिटल’ हिंसा रोक्न सरकार प्रतिबद्ध छः सञ्चारमन्त्री खरेल

‘डिजिटल’ हिंसा रोक्न सरकार प्रतिबद्ध छः सञ्चारमन्त्री खरेल
एमालेले दल दर्ता गरेपछि सरकारका प्रवक्ताले भने– दलहरू चुनावमा होमिए

एमालेले दल दर्ता गरेपछि सरकारका प्रवक्ताले भने– दलहरू चुनावमा होमिए

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित