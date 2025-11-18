+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘नेपालमा लगानीका लागि बृहत अवसर’

लगानी बोर्ड सीईओ ज्ञवालीले रोजगारी सिर्जना गर्न र दीर्घकालीन साझेदारी निर्माणका लागि पनि चिनियाँ लगानीले सहयोग पुग्ने बताए । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १ गते १७:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपालमा ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा लगानीका लागि बृहत अवसर रहेको बताए।
  • ज्ञवालीले चिनियाँ लगानीकर्तालाई थप लगानी गर्न आग्रह गर्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाको 'गेटवे' बन्न सक्ने बजारको रूपमा उल्लेख गरे।
  • लगानी बोर्डले वैदेशिक लगानी सहजीकरणका लागि एकद्वार सेवा केन्द्र, द्रुत स्वीकृति र नीतिगत सुधारमा विशेष जोड दिएको जानकारी दिए।

१ पुस, काठमाडौं । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले नेपालमा लगानीका लागि बृहत अवसर रहेको बताएका छन् । यस्तो अवसरको फाइदा उठाउन ज्ञवालीले थप लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्तालाई आग्रह गरे ।

नेपाल–चीन लगानी सम्बन्धी काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सीईओ ज्ञवालीले नेपालमा ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, सडक, औद्योगिक लगायत क्षेत्रमा लगानीका लागि धेरै सम्भावना रहेको र बजार हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियाको ‘गेटवे’ बन्न सक्ने धारणा राखे ।

लगानीका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी सिर्जना गर्न र दीर्घकालीन साझेदारी निर्माणका लागि पनि चिनियाँ लगानीले सहयोग पुग्ने बताए ।

वैदेशिक लगानी थप सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डले एकद्वार सेवा केन्द्र, परियोजना प्रस्तावको द्रुत स्वीकृति, संस्थागत सुदुढीकरण, नीतिगत सुधार लगायतमा विशेष जोड दिएको उल्लेख गरे ।

सीईओ ज्ञवालीले नेपाललाई भरपर्दो, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तनमा आधारित लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न लगानी बोर्डले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले लगानीका लागि सहजीकरण गर्न र आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न बोर्डले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने पनि बताए ।

नेपालमा चिनियाँ लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम चाइनिज जनरल एसोसिएसन अफ इन्डस्ट्रिज एन्ड कमर्स इन नेपाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स आयोजनामा भएको थियो ।

कार्यक्रममा कृषि, उद्योग, सूचना प्रविधि, निर्माण क्षेत्र, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त चिनियाँ लगानीकर्ताको सहभागिता थियो ।

लगानी बोर्ड सीईओ सुशील ज्ञवाली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित