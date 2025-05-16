News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीय नेतृत्व मञ्जमा १७ जना नेतालाई मनोनित गरेको छ।
- सचिवालयको आकस्मिक बैठकले मनोनित गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिएका छन्।
- मनोनित नेताहरूमा समीक्षा बास्कोटा, प्रकाशचन्द्र परियार, बिमला अधिकारी, रन्जु दर्शना लगायत छन्।
४ पुस, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीय नेतृत्व मञ्ज (लिडरसिप फोरम)मा १७ जना नेतालाई मनोनित गरेको छ ।
आज शुक्रबार बिहान बसेको सचिवालयको आकस्मिक बैठकले १७ नेतालाई मनोनित गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए।
यी हुन् मनोनित भएकाहरू
समीक्षा बास्कोटा, ललितपुर
प्रकाशचन्द्र परियार, सुनसरी
बिमला अधिकारी, चितवन
रन्जु दर्शना, काठमाडौं
पवित्रा थापा, कास्की
बिमल तामाङ, नुवाकोट
समुन्द्र केसी, ललितपुर
दामोदर नेपाल, नुवाकोट
आशुतोष प्रधान, चितवन
नवराज थापा, गोरखा
सुरज प्रधान, भक्तपुर
धनेज थापा, काठमाडौं
सुदन श्रेष्ठ, सुनसरी
अजित खड्का, काठमाडौं
रुस्तम अन्सारी, बारा
डा. सुशील शाह, बारा
शीतल भुसाल, रुपन्देही
