+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लिडरसिप फोरममा रास्वपाले मनोनीत गर्‍यो १७ नेतालाई

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीय नेतृत्व मञ्ज (लिडरसिप फोरम)मा १७ जना नेतालाई मनोनित गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ४ गते १६:२३
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीय नेतृत्व मञ्जमा १७ जना नेतालाई मनोनित गरेको छ।
  • सचिवालयको आकस्मिक बैठकले मनोनित गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिएका छन्।
  • मनोनित नेताहरूमा समीक्षा बास्कोटा, प्रकाशचन्द्र परियार, बिमला अधिकारी, रन्जु दर्शना लगायत छन्।

४ पुस, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीय नेतृत्व मञ्ज (लिडरसिप फोरम)मा १७ जना नेतालाई मनोनित गरेको छ ।

आज शुक्रबार बिहान बसेको सचिवालयको आकस्मिक बैठकले १७ नेतालाई मनोनित गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए।

यी हुन् मनोनित भएकाहरू

समीक्षा बास्कोटा, ललितपुर
प्रकाशचन्द्र परियार, सुनसरी
बिमला अधिकारी, चितवन
रन्जु दर्शना, काठमाडौं
पवित्रा थापा, कास्की
बिमल तामाङ, नुवाकोट
समुन्द्र केसी, ललितपुर
दामोदर नेपाल, नुवाकोट
आशुतोष प्रधान, चितवन
नवराज थापा, गोरखा
सुरज प्रधान, भक्तपुर
धनेज थापा, काठमाडौं
सुदन श्रेष्ठ, सुनसरी
अजित खड्का, काठमाडौं
रुस्तम अन्सारी, बारा
डा. सुशील शाह, बारा
शीतल भुसाल, रुपन्देही

रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गायिका सत्यकला राई रास्वपामा, ‍समानुपातिक सूचीमा नाम

गायिका सत्यकला राई रास्वपामा, ‍समानुपातिक सूचीमा नाम
समीक्षा र रञ्जु रास्वपाबाट समानुपातिक उम्मेदवारका आकांक्षी

समीक्षा र रञ्जु रास्वपाबाट समानुपातिक उम्मेदवारका आकांक्षी
राज्यलक्ष्मी गोल्छा रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूचीमा

राज्यलक्ष्मी गोल्छा रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूचीमा
यी हुन् रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवार बन्न इच्छुकहरु

यी हुन् रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवार बन्न इच्छुकहरु
रास्वपामा प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्न चाहनेले समानुपातिकबाट नाम फिर्ता लिन सक्ने

रास्वपामा प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्न चाहनेले समानुपातिकबाट नाम फिर्ता लिन सक्ने
रास्वपाबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिन चाहनेले समानुपातिकबाट नाम फिर्ता लिन सक्ने

रास्वपाबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिन चाहनेले समानुपातिकबाट नाम फिर्ता लिन सक्ने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित