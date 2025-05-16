श्रममन्त्री भण्डारीलाई खानेपानी मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी

Listen News
४ पुस, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई खानेपानी मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी थपिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री भण्डारीलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।
यसअघि यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंले सम्हाल्दै आइरहेकी थिइन् ।
