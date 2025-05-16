+
+
सभापति देउवासँग कार्यवाहक सभापतिसहितका शीर्ष नेताहरू छलफल गर्दै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ५ गते ८:३४
५ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शीर्ष तहका चार नेतालाई छलफलका लागि बोलाएका छन् ।

शनिबार बिहान ९ बजे बैठक बस्ने गरी सभापति देउवाले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्रीद्वय गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्मालाई बोलाएका हुन् ।

सभापति देउवाले महाधिवेशनको कार्यतालिका, विधान मस्यौदा समितिलगायतका विषयमा छलफल गर्न शीर्ष नेताहरूलाई बोलाइएको बताइएको छ ।

कांग्रेसले २६–२८ पुसमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याएको छ । कार्यतालिकाअनुसार १६ पुसमा वडा अधिवशेन गर्नुपर्ने छ ।

कांग्रेसले निर्वाचन र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गरे पनि हालसम्म विधान मस्यौदा समिति बनाइसकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेस
सम्बन्धित खबर

१५औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीमा लड्छु : सुनिल शर्मा

देउवाले उपसभापति र महामन्त्रीलाई छलफलमा बोलाए

असन्तुष्टि बढेपछि बैतडी कांग्रेसले सोझै केन्द्रमा पठायो उम्मेदवार सिफारिस

कांग्रेस महाधिवेशनमा पेशागत संघ-संस्थालाई पूर्ण प्रतिनिधित्वको माग

सर्लाही ४ मा मापदण्डविपरीत कांग्रेस उम्मेदवार सिफारिस गरिएको आरोप

बैतडीबाट सिफारिसमा नपरेका आकांक्षीकोे निवेदन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा 

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

