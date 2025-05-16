+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

केपी ओलीलाई रिमा विश्वकर्माको प्रश्न- देश कुटी हो र, ठप्प पार्नलाई ?

‘अचम्मको कुरा त के छ भने उहाँ पुन: नेतृत्वमा आइसकेपछि कड्किएर भनिरहनुभएको छ कि जाँचबुझ आयोगमा जान्नँ,’ उनले भनिन्, ‘र, उहाँहरू भनिरहनुभएको छ कि हाम्रो नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नुभयो भने हामी देश ठप्प पार्छौं । उहाँहरूले बनाउनुभएको कुटी हो र देश ? खुल्ने र ठप्प पार्नलाई ?’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ५ गते १४:३२
Listen News
0:00
0:30
🔊

५ पुस, चितवन । उज्यालो नेपाल पार्टीकी नेतृ रिमा विश्वकर्माले जाँचबुझ आयोगले बोलाउँदा देश ठप्प पार्छौं भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएकी छिन् ।

शनिबार चितवनमा आयोजित जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले देश कुनै कुटी नभएको भन्दै जसले पनि खुल्न र ठप्प पार्न सक्छ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

‘आज मलाई उहाँहरूको राजनीतिक चेतना र समाजप्रतिको उत्तरदायित्वप्रति नै गम्भीर शंकार लागिरहेको छ । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने उहाँ पुन: नेतृत्वमा आइसकेपछि कड्किएर भनिरहनुभएको छ कि जाँचबुझ आयोगमा जान्नँ,’ विश्वकर्माले सम्बोधनको क्रममा भनिन्, ‘र, उहाँहरू भनिरहनुभएको छ कि हाम्रो नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नुभयो भने हामी देश ठप्प पार्छौं । उहाँहरूले बनाउनुभएको कुटी हो र देश ? खुल्ने र ठप्प पार्नलाई ?’

वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई एमालेले असंवैधानिक भन्दै आएको छ । तर, संविधानको पालना एमालेले नै नगर्ने हो भने अब उनीहरूलाई नेपाली भन्ने कि नभन्ने भन्दै प्रश्न गरिन् ।

‘जसले अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई असंवैधानिक भनिरहनुभएको छ, र संविधानको महिमाको कुरा गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूले नै संविधानको पालना नगर्ने ? जसले संविधानको पालना गर्दैन हाम्रो मूल कानुनको पालना गर्दैन भने उहाँलाई चाहीँ हामीले यो देशको नागरिक मान्ने कि नमान्ने ? हामी सबैले यस विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ,´उनले सम्बोधनको क्रममा भनिन् ।

साथै, उनले मानविय संवेदना नभएको व्यक्तिले समाज र देशलाई कहाँ पुर्‍याउला भन्दै प्रश्न गरिन् ।

‘छोराछोरी र भाइबहिनी त हाम्रामात्रै मरेका रैछन् । उहाँहरूलाई त केही फरक नै परेको छैन रैछ । जो व्यक्तिमा लाज, घिन, शरम मानविय संवेदना नै बाँकी छैन,’ विश्वकर्माले भनिन्, ‘उक्त व्यक्तिले गरेको नेतृत्वले हाम्रो समाज र देशलाई कहाँ पुर्‍याउला ?’

केपी शर्मा ‌ओली नेकपा एमाले रिमा विश्वकर्मा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित