सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

जो ओलीको निर्णयविरुद्ध उभिए

उपाध्यक्षमा ओलीले अघि सारेका प्रदीप ज्ञवालीले त उक्त पदमा उम्मेदवारी नै दिएनन् । अग्नि खरेल,रघुजी पन्त, लालबाबु पण्डित, राजेन्द्र गौतम, भीमप्रसाद आचार्यले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए ।

रघुनाथ बजगाईं
२०८२ मंसिर २९ गते २१:२०

२९ मंसिर, काठमाडौं । एमालेको ११औं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीलाई लामो समयदेखि साथ दिएका केही नेताहरूले उनको निर्णयविरुद्ध उभिएका छन् । ओलीले पदाधिकारीमा आफ्नो नाम नसमेटेपछि केहीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।

यता उपाध्यक्षमा ओलीले अघि सारेका प्रदीप ज्ञवालीले त उक्त पदमा उम्मेदवारी नै दिएनन् । उनी महासचिव पदका आकांक्षी थिए । तर ओलीले महासचिवमा शंकर पोखरेललाई नै अघि सारेपछि ज्ञवाली उपाध्यक्ष पदमा रहन तयार भएनन् ।

अग्नि खरेल,रघुजी पन्त, लालबाबु पण्डित, राजेन्द्र गौतम, भीमप्रसाद आचार्यले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए ।

१९ सदस्यीय पदाधिकारीमा ओलीको सूचीलाई नै चुनौती दिँदै उनीहरूले उम्मेदवारी दिएका हुन् । ओलीलाई वर्षौ साथ दिएका गोकुल बाँस्कोटाले त पहिले नै उनको साथ छोडिसकेका थिए । उनले अहिले ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अहिले असहमति जनाउँदै पोखरेल प्यानलबाट सचिवमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

नेता पन्त प्रधानमन्त्री ओलीको गत मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षामन्त्री थिए । उनी ओली प्यानलबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवारका आकांक्षी थिए । प्यानलमा नपरेपछि उनले स्वतन्त्र ढंगले उम्मेदवारी दिए । ‘दुवै तिरका साथीहरूको आग्रहमा उम्मेदवारी दिएँ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

पछिल्लो समय पन्त ओलीको नजिक थिए । हाल पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख रहेका राजेन्द्र गौत्तमले उपमहासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । ओली प्यानलबाट पदाधिकारीमा नपरेपछि उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् ।

‘मेरो बारेमा पार्टी अध्यक्षलाई भनेकै थिएँ’ गौतमले पत्रकारहरूसँग भनेका छन्, ‘अब मेरो उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैन ।’ ओली प्यानलबाट पदाधिकारीका आकांक्षीद्धय अग्नि खरेल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् ।

अग्नि खरेलले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनलाई ओली प्यानलमा केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै राखिएको थियो । खरेल ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए । प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओलीको विज्ञ सल्लाहाकार भएर समेत खरेलले काम गरेका थिए ।  उनी कानुनमन्त्री पनि बनेका थिए ।  उनले केपी ओलीले संसद् विघटन गरेको बेलामा महान्यायाधिवक्ताको रुपमा गलत हुने भित्रि सल्लाह दिएका थिए ।

कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको मन्त्रिपरिषद्मा रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहेका बेला २०७८ सालमा त्रिवि दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा श्रेष्ठले ओलीको प्रशंसा गर्दै फुटबलको खेलाडी पेलेसँग तुलना गरेका थिए ।

‘केपी ओली इज द केपी ओली, फुटबलको पेलेजस्तै हो, कोही माइकालाल छ सडकमा ल्याएर पछार्न सक्ने ? के राजीनामा दे भन्दा यत्तिकै राजीनामा दिन मिल्छ ? ढुक्क हुनुन्, हिजोको भन्दा पावरफुल सरकारको एजुकेसन मिनिस्टर तपाईंहरूको अगाडि छ । यो कुनै अदालतको माया पाएर आएको सरकार हो ? अदालतको फैसलाले समाधान निस्किँदैन’ श्रेष्ठको यो भाषण चर्चित नै बनेको थियो ।

अर्थात्, ओलीसँग यति धेरै नजिक रहेको देखाउने श्रेष्ठ महाधिवेशनमा ओलीको प्यानलमा परेनन् र स्वतन्त्र उम्मेदवारी भनेर अगाडि सरे ।

ओली प्यानलबाट पदाधिकारीका अर्का आकांक्षी थिए– नेता लालबाबु पण्डित । तर, उनी प्यानलमा परेनन् त्यसपछि उनले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिए ।

ओली प्यानलमा नपरेपछि भीम आचार्यले पनि उपाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । ओली प्यानलमा आचार्यको नाम केन्द्रीय सदस्यमा थियो ।

पार्टीमा गरेको काम र योगदानका आधारमा जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भनिएको तर, त्यसअनुसार नभएपछि नेता/कार्यकर्ताको भावना अनुसार उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको आचार्यले बताए ।

‘अध्यक्षलाई भनेको थिएँ । अन्य साथीहरूलाई पनि भनेको थिएँ । प्याननलमा हालेनन्, नहालेपछि मैले जनताको प्यानलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएँ’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने । तपाईं किन प्यानलमा पर्नुभएन होला भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘चाकडी दलाली नगरी हुँदैन । चाकडी दलाली गर्ने मेरो स्वभाव छैन ।’

ओली प्यानलबाट बागी उम्मेदवार पदाधिकारीमै परेको छ । यसले कस्तो सन्देश दिएको र महाधिवेशनको परिणामलाई कस्तो असर पार्ला भन्ने अर्को प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘अध्यक्ष ज्यु कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ ।’

लेखक
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

