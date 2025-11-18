+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

मेडिकल काउन्सिल निर्वाचन : प्रारम्भिक मतगणनामा कसले कति ल्याए ?

२०८२ पुष १३ गते १७:४४ २०८२ पुष १३ गते १७:४४

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
मेडिकल काउन्सिल निर्वाचन : प्रारम्भिक मतगणनामा कसले कति ल्याए ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनको मतगणना जारी छ र उपाध्यक्षमा डा. गुरुशरण साह २१३ मतसहित अगाडि छन्।

१३ पुस, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनको मतगणना जारी छ । प्रारम्भिक मतगणनामा उपाध्यक्षमा डा. गुरुशरण साह २१३ मत ल्याएर अगाडि देखिएका छन् । त्यसैगरी डा. कुञ्जाङ शर्पाले १३१ र डा. अजय सिंह थापाले ३५ मत प्राप्त गरेका छन् ।

सदस्यमा डा. सारिका गोइतले सबैभन्दा धेरै मत ल्याएकी छिन् । सदस्य पदका ३३ उम्मेदवारमध्ये डा. सारिका गोइतले २२९ मतसहित अगाडि छिन् ।यो संख्या अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा सबैभन्दा बढी देखिन्छ ।

निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिर गरी कुल ११ हजार ९२२ मत खसेको थियो । तीमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा ५ हजार ७६ मत र उपत्यका बाहिर ६ हजार ८४६ मत खसेको थियो ।

काउन्सिलको एक उपाध्यक्ष र आठ सदस्य चयनका लागि काठमाडौं बाहिर ४ र ५ पुस र उपत्यकामा ११ र १२ पुसमा निर्वाचन भएको थियो ।

उपाध्यक्षको मत

डा. गुरुशरण साह : २१३

डा. कुञ्जाङ शर्पा : १३१

डा. अजय सिंह थापा : ३५

सदस्यहरूको मत

१.डा. सारिका गोइत : २२९

२.डा. योविन कुमार यादव : १९१

३.डा. छबी लाल पन्थी : १५२

४.डा. सरोज कुमार साह : १४७

५.डा. दिपेन्द्र पाण्डे : ११४

६.डा. उज्वल ठाकुर : ११०

७.डा. सम्राट पराजुली : १०५

८.डा. सरोज कुमार गोहीवार : १०४

९.डा. घनश्याम पाण्डे : १०२

१०.डा.अस्मिता पोखरेल : ९६

११.डा. प्राची भगत : ९५

१२.डा. रबिन बस्नेत : ९१

१३.डा. ध्रुव नारायण साह : ८८

१४.डा. बुद्धिनाथ शाह : ७१

१५.डा. कुम्भराज जोशी : ७१

१६.डा. निना राई : ५६

१७.डा. प्रताप कुमार रोय : ५७

१८.डा. प्रमोद कुमार साह : ५१

१९.डा. दिपेश पौडेल : ४९

२०.डा. निशान भुर्तेल : ४७,

२१.डा. सरस्वती भट्टराई : ४४

२२.डा. राम थापा क्षेत्री : ४२

२३.डा. बुद्धि प्रसाद भण्डारी : ४०

२४.डा. दिक्षान्त आचार्य : ४०

२५.डा. दिनेश कुमार बी. के. : ३८

२६.डा. विजय विक्रम बम : ३६

२७.डा. कुन्दन शेखर शर्मा : ३६,

२८.डा. अरुण कुमार महत : ३१

२९.डा. बुद्धि मान तामाङ : ३१

३०.डा. हरि प्रसाद रिजाल २६,

3१.डा. उत्तम कुमार गौतम २२,

३२.डा. दिनेश दर्नाल : २०

३३.डा. प्रकाश सिंह : १८

मेडिकल काउन्सिल
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

मेडिकल काउन्सिल निर्वाचन : प्रारम्भिक मतगणनामा कसले कति ल्याए ?

मेडिकल काउन्सिल निर्वाचन : प्रारम्भिक मतगणनामा कसले कति ल्याए ?

इन्डोमेट्रियल क्यान्सरको उपचारमा भएको नयाँ प्रगतिबारे छलफल

इन्डोमेट्रियल क्यान्सरको उपचारमा भएको नयाँ प्रगतिबारे छलफल

कोलेस्टेरोल र तेलमा के सम्बन्ध छ ?

कोलेस्टेरोल र तेलमा के सम्बन्ध छ ?

बच्चा बोल्न सुरु गर्ने खास उमेर कुन हो ?

बच्चा बोल्न सुरु गर्ने खास उमेर कुन हो ?

डा. बाबुराम पाण्डे

डा. बाबुराम पाण्डे बालरोग विशेषज्ञ

मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन : ११ हजार ९२२ मत खस्यो, मतगणना सुरू

मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन : ११ हजार ९२२ मत खस्यो, मतगणना सुरू

टिम रावलको संकल्प : राजनीतिक नियुक्ति नलिनेदेखि १५ लाखसम्मको पारिश्रमिकमा कर छुट

टिम रावलको संकल्प : राजनीतिक नियुक्ति नलिनेदेखि १५ लाखसम्मको पारिश्रमिकमा कर छुट

ट्रेन्डिङ

यौनांग अस्पष्ट थियो, पिसाब चुहिएर शरीर नै गन्हाउन थाल्यो

यौनांग अस्पष्ट थियो, पिसाब चुहिएर शरीर नै गन्हाउन थाल्यो
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची

एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची
अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. मिश्राको राजीनामाबारे बेखबर स्वास्थ्य मन्त्रालय

अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. मिश्राको राजीनामाबारे बेखबर स्वास्थ्य मन्त्रालय
देख्ने, सुन्ने र सुँघ्ने क्षमता गुमाएका सन्तोष, निदाउन खान्छन् स्लिपिङ ट्याबलेट

देख्ने, सुन्ने र सुँघ्ने क्षमता गुमाएका सन्तोष, निदाउन खान्छन् स्लिपिङ ट्याबलेट
ल्याबमा परीक्षण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ? ठगिनबाट बच्न ध्यान दिनुपर्ने ९ कुरा

ल्याबमा परीक्षण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ? ठगिनबाट बच्न ध्यान दिनुपर्ने ९ कुरा

वेबस्टोरिज

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories

फिचर

सबै
मेडिकल काउन्सिल निर्वाचन : प्रारम्भिक मतगणनामा कसले कति ल्याए ?
स्वास्थ्य समाचार

मेडिकल काउन्सिल निर्वाचन : प्रारम्भिक मतगणनामा कसले कति ल्याए ?

इन्डोमेट्रियल क्यान्सरको उपचारमा भएको नयाँ प्रगतिबारे छलफल
क्यान्सर

इन्डोमेट्रियल क्यान्सरको उपचारमा भएको नयाँ प्रगतिबारे छलफल

कोलेस्टेरोल र तेलमा के सम्बन्ध छ ?
मुटु रोग (उच्च रक्तचाप)

कोलेस्टेरोल र तेलमा के सम्बन्ध छ ?

बच्चा बोल्न सुरु गर्ने खास उमेर कुन हो ?
बालरोग

बच्चा बोल्न सुरु गर्ने खास उमेर कुन हो ?

डा. बाबुराम पाण्डे

डा. बाबुराम पाण्डे बालरोग विशेषज्ञ
मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन : ११ हजार ९२२ मत खस्यो, मतगणना सुरू
स्वास्थ्य समाचार

मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन : ११ हजार ९२२ मत खस्यो, मतगणना सुरू

टिम रावलको संकल्प : राजनीतिक नियुक्ति नलिनेदेखि १५ लाखसम्मको पारिश्रमिकमा कर छुट
स्वास्थ्य समाचार

टिम रावलको संकल्प : राजनीतिक नियुक्ति नलिनेदेखि १५ लाखसम्मको पारिश्रमिकमा कर छुट