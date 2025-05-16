‘हिमालय रोडिज’ सिजन ७ को उपाधि अनिश तामाङलाई

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अनिश तामाङले हिमालय रोडिज सिजन ७ को उपाधि जितेका छन्।
- उपाधिसँगै तामाङले १० लाख नगद र यामाहाको मोटरसाइकल प्राप्त गरे।
- रोजिता लामा उपविजेता घोषित भइन् र ६ लाख बराबरको शैक्षिक छात्रवृत्ति पाइन।
काठमाडौं । ‘हिमालय रोडिज’ सिजन ७ को उपाधि अनिश तामाङले जितेका छन् । सोमबार राती प्रसारित ग्रान्ड फिनालेको एपिसोडमा नेपाली सेनामा आबद्ध उनी विजेता घोषित भए ।
उपाधि विजेता तामाङलाई हिमालय टिभीका कार्यकारी निर्देशक श्याम कँडेलसहितका अतिथिले पुरस्कार प्रदान गरे । उपाधिसँगै तामाङले १० लाख नगद र यामाहाको मोटरसाइकल प्राप्त गरे ।
रोजिता लामा उपविजेता घोषित भइन् । उनले एटआइटीएम कलेजबाट ६ लाख बराबरको शैक्षिक छात्रवृत्तिसहितका आकर्षक उपहार प्राप्त गरिन् । रोजिता पेशाले ब्यायाम प्रशिक्षक हुन् ।
हिमालय रोडिजको इतिहासमा पहिलोपटक महिला प्रतियोगी फिनालेसम्म पुगेकी हुन् । यस संस्करणका कतिपय टास्क महिलामैत्री बनाइएको निर्देशक सिमोस सुनुवारले बताए ।
रोचक के छ भने, दुबैजना फाइनलिस्ट ग्याङ लिडर अनुपविक्रम शाहीको समूहका हुन् । ग्याङ लिडरको रुपमा अनुपको यो ह्याट्रिक हो । गतवर्ष पनि अनुपकै समूहका जोसेफ शर्माले उपाधि जितेका थिए ।
कार्यक्रमको शीर्ष प्रायोजकको रुपमा यामहा नेपाल रहेको छ ।
सो अवसरमा रोडिजको आठौं सिजनको अडिसन खुला भएको जानकारी दिइयो । विजेतालाई मंगलबार आयोजना गरिएको समारोहमा औपचारिकरुपमा पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यक्रम छ ।
