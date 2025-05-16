+
English edition
+
कांग्रेस बन्दसूचीमा प्रथम राष्ट्रपतिका छोराको नाम दुई ठाउँमा

नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोराका नाम दोहोर्‍याएर उल्लेख गरेको पाइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १५ गते १८:३१

  • नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोराको नाम दोहोर्‍याएर उल्लेख गरिएको छ।
  • बन्दसूचीको क्रम संख्या ३१ र ७८ मा डा. चन्द्रमोहन यादवको नाम एउटै ठेगाना र नागरिकता नम्बरसहित दोहोर्‍याइएको पाइएको छ।

१५ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोराका नाम दोहोर्‍याएर उल्लेख गरेको पाइएको छ ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त भएको कांग्रेसको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा यादवपुत्र डा.चन्द्रमोहन यादवको नाम दोहोर्‍याएर उल्लेख गरिएको पाइएको हो ।

बन्दसूचीको क्रम संख्या ३१ र ७८ मा डा. चन्द्रमोहनको नाम उल्लेख छ । दुवै नामा ठेगाना धुनषा लेखिएको छ भने नागकिरता नम्बर पनि एउटै उल्लेख छ ।

कांग्रेस बन्दसूची चन्द्रमोहन यादव
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित