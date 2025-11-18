+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दाउन्नेमा शितलहर, अत्यावश्यकबाहेक सवारी नचलाउन आग्रह

आयोजनाले ३ दिनयता दाउन्ने खण्डमा लगातार भारी शितलहर हुँदा सडक चिप्लो भएको भन्दै सवारीमा यात्रा नगर्न भनेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १५ गते २१:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नारायणघाट-बुटवल सडकको दाउन्ने खण्डमा तीन दिनयता भारी शितलहरका कारण सडक चिप्लो भएको सडक आयोजनाले जनाएको छ।
  • सडक आयोजनाले अत्यावश्यकबाहेक दाउन्ने खण्डमा सवारी साधन लिएर यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ।
  • निर्माणको काम भइरहेका कारण दाउन्ने खण्डमा एकतर्फी सवारी आवतजावत भइरहेको छ र चिप्लो सडकले सवारी आवागमनमा गम्भीर अवरुद्धता आएको छ।

१५ पुस, काठमाडौं । नारायणघाट-बुटवल सडकको दाउन्ने खण्डमा अत्यावश्यकबाहेक सवारी साधन लिएर यात्रा नगर्न सडक आयोजनाले आग्रह गरेको छ । आयोजनाले ३ दिनयता दाउन्ने खण्डमा लगातार भारी शितलहर हुँदा सडक चिप्लो भएको भन्दै सवारीमा यात्रा नगर्न भनेको हो ।

‘दाउन्ने खण्डमा निर्माणको काम भइरहेको हुँदा केही स्थानहरूमा एकतर्फी सवारी आवतजावत भइरहेको अवस्थामा विगत ३ दिनदेखि परेको भारी शितलहरका कारण दाउन्ने खण्डको सडक अत्यन्त चिप्लो भई साना तथा ठूला सवारी साधनहरू चिप्लिने, अड्किने तथा बिग्रने कारणहरूले सवारी आवागमनमा गम्भीर अवरवध उत्पन्न भई यात्रा गर्न कठिन भएको जानकारी गराइन्छ,’ नारायणघाट बुटवल सडक योजनाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

 

 

दाउन्ने सडक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

शीतले सडक चिप्लो भएपछि दाउन्नेमा १५ घण्टादेखि यातायात अवरुद्ध

शीतले सडक चिप्लो भएपछि दाउन्नेमा १५ घण्टादेखि यातायात अवरुद्ध
ग्याँस बुलेटका कारण अवरुद्ध दाउन्ने सडक दुईतर्फी खुल्यो

ग्याँस बुलेटका कारण अवरुद्ध दाउन्ने सडक दुईतर्फी खुल्यो
दाउन्नेमा गाडीको १० किलोमिटर जाम, वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न अनुरोध

दाउन्नेमा गाडीको १० किलोमिटर जाम, वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न अनुरोध
दाउन्ने खण्डमा सवारी जाम, यात्रु मर्कामा

दाउन्ने खण्डमा सवारी जाम, यात्रु मर्कामा
वर्षाका कारण पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाउन्नेमा सडक अवरुद्ध

वर्षाका कारण पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाउन्नेमा सडक अवरुद्ध
दाउन्ने क्षेत्रको सडकमा ढलान

दाउन्ने क्षेत्रको सडकमा ढलान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित