+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गुड्ने जहाजमा चढेर ‘गोबर गणेश’ को प्रचारमा निस्किए बल्छी धुर्बे

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १६ गते १६:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कलाकार मरिचमान श्रेष्ठले निर्देशन र अभिनय गरेको फिल्म 'गोबर गणेश' को प्रचारका लागि गुड्ने जहाजको आकृतिमा सडक-सडकमा प्रचार अभियान सुरु गरेका छन्।
  • अभिनेत्री पूजन घिमिरे पाइलट र एअर-होस्टेसको पोशाकमा प्रचार अभियानमा सहभागी भएकी छिन् र सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरिरहेकी छिन्।
  • फिल्म 'गोबर गणेश' १ माघदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ र यसमा वर्षा सिवाकोटीले पनि शीर्ष अभिनय गरेका छन्।

काठमाडौं । कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ ‘बल्छि धुर्बे’ ले प्रदर्शन तयारीमा रहेको आफू निर्देशित र अभिनित फिल्मको प्रचारमा अनौठो शैली अपनाएका छन् ।

गुड्ने जहाजको आकृति तयार पारेर उनले सडक-सडकमा पुग्दै फिल्मको प्रचार थालेका हुन् ।

प्रचारयात्रामा मरिचमानसँगै अभिनेत्री पूजन घिमिरे पनि सहभागी छन् । उनीहरू दुवै पाइलट र एअर-होस्टेसको पोशाकमा देखिँदै सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै फिल्मबारे जानकारी दिइरहेका छन् ।

सडकबाटै सुरु गरिएको यस अभियानले दर्शकको ध्यान खिच्न सफल भएको देखिन्छ ।

मरिचमानका अनुसार ‘गोबर गणेश’ फिल्मबारे हरेक स्थान र व्यक्तिसम्म जानकारी पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यस किसिमको प्रचार सुरु गरिएको हो ।

फिल्ममा उनी स्वयं मुख्य भूमिकामा छन् भने निर्देशनको जिम्मेवारी पनि उनैले सम्हालेका छन् । फिल्ममा बर्षा सिवाकोटीको पनि शीर्ष अभिनय छ । ग्रामीण परिवेश र सामाजिक व्यंग्य समेटिएको ‘गोबर गणेश’ १ माघदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।

मरिचमान श्रेष्ठ ‘बल्छि धुर्बे’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रदीप खड्काको ‘एक्लो’, हलिउडको ‘हाउसमेड’ र साउथको ‘४५’ ले कति शो पाए ?

प्रदीप खड्काको ‘एक्लो’, हलिउडको ‘हाउसमेड’ र साउथको ‘४५’ ले कति शो पाए ?
सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपन : लगातर तेस्रो दिन राहुललाई अग्रता

सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपन : लगातर तेस्रो दिन राहुललाई अग्रता
एन्फाको साधारण सभा झापामा हुने

एन्फाको साधारण सभा झापामा हुने
पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा राख्न विशेष अदालतको आदेश

पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा राख्न विशेष अदालतको आदेश
निजी क्षेत्र स्थायित्वको पक्षपाती हो : परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे

निजी क्षेत्र स्थायित्वको पक्षपाती हो : परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे
एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डलाई रारा चाउचाउको साथ

एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डलाई रारा चाउचाउको साथ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित