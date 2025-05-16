+
राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार

सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसँग संवाद गरेकी छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १६ गते १७:१३

  • सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पुस तेस्रो वा चौथो सातामा बोलाउने तयारी गरेको छ।
  • प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालबीच पुस १४ गते भेट भएको थियो।
  • राष्ट्रिय सभाको बैठक वैकल्पिक रुपमा सिंहदरवारस्थित कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको हलमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ।

१६ पुस, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसँग संवाद गरेकी छन् ।

यही पुस १४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा उनीहरूबीच भेट भएको थियो ।

उक्त भेटपछाडि पनि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसँग अधिवेशनको तयारीका सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्‍चारमन्त्री खरेलका अनुसार सरकार राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाउने तयारीमा छ । मन्त्री खरेलले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘यही पुस तेस्रो वा चौथो सातामा राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । अधिवेशन आश्वान गर्दा एक साताको समय दिने अभ्यास पनि छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बिहीबार बस्दैछ । बिहीबार नै यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्का छलफल हुन सक्ने पनि जनाइएको छ ।

गत भदौ ३१ गते राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।

२३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढल्यो र २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्‍यो भने राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन ३१ भदौमा अन्त्य गरेको हो ।

आन्दोलनका क्रममा नयाँ वानेश्वरस्थित संसद भवन समेत जलेको छ । वैकल्पिक रुपमा सिंहदरवारमै रहेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको हललाई राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने गरी व्यवस्थापन गरिँदैछ ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘हल व्यवस्थापनको काम अन्तर्गत सिभिल वर्कको काम सकियो । अडियो सिस्टम र भिडियोको काम बाँकी छ । सिघ्र काम सकिनेछ ।’

उनका अनुसार राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनका लागि विजनेशहरू पनि छन् । केही विधेयक र सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू रहेका छन् । त्यसका अलावा संसदीय समितिका अध्ययन प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदनहरू समेत रहेका छन् । अधिवेशन सुरु भएपछि सांसदहरूले संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावग ल्याउन सक्दछन् ।

राष्ट्रिय सभामा मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम समेत सञ्चालन हुने गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभा सरकार
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

