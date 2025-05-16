न्यायाधीशलाई धम्की दिने राजकुमारविरुद्ध भक्तपुरमा पनि मुद्दा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भक्तपुर जिल्ला अदालतले ललितपुर गोदावरीका राजकुमार तिमल्सिनालाई बैंकिङ कसुरमा सात दिन कैद र १५ लाख जरिवाना फैसला सुनाएको छ।
- तिमल्सिनाले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्की दिँदै आएका थिए र उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको थियो।
- उनले २४ भदौमा कारागारबाट भागेका थिए र डार्क फाइल नेपाल अभियानका अडियो गलत भएको भन्दै अदालतले उनलाई ६ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो।
१७ पुस, काठमाडौं । न्यायाधीशहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्की दिने ललितपुर गोदावरीका राजकुमार तिमल्सिनालाई भक्तपुर जिल्ला अदालतले पनि कैद सुनाएका व्यक्ति भएको खुलेको छ ।
तिमल्सिनाविरुद्द भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट बैकिङ कसुरमा कैद तथा जारीवानाको सजाय भएको भेटिएको हो ।
आरजु राइस मिल प्रालि र श्यामकृष्ण श्रेष्ठले जाहेरी दिएका दुईवटा फरक-फरक मुद्दामा सात दिन कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने गरी फैसला भएको पाइएको भक्तपुर जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
उनलाई तोकिएको कैद र जरीवाना असुल हुन बाँकी नै रहेकोले तत्काल कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने तयारीमा भक्तपुर अदालत छ ।
तिमल्सिनाले पछिल्लो पटक जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्ने र भिडियोहरू राख्ने गरेका थिए ।
उनै तिमल्सिनालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पोखराबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएको थियो । उनी कारागार चलान भइसकेका छन् ।
डार्क फाइल नेपाल अभियानका तिमल्सिनाले सार्वजनिक गरेको अडियो गलत भएको भन्दै अदालतले उनलाई ६ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो । उनी ५१ दिन कारागारमा बसेका थिए ।
सोही क्रममा जेनजी आन्दोलनको बेला २४ भदौमा उनी कारागारबाट भागेका थिए । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर न्यायाधीशहरूमाथि धम्की दिँदै आएका थिए ।
