+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमालेका विनोद ढकाल मोरङका तीन क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस

मोरङबाट एमालेका संस्थापन इतर समूहका नेता विनोद ढकालको नाम मोरङका तीन क्षेत्रबाट सिफारिस भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २० गते २०:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मोरङका ६ क्षेत्रबाट उम्मेदवारका आकांक्षीहरूको नाम केन्द्रमा पठाइरहेको छ।
  • मोरङमा विनोद ढकाललाई निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, ४ र ६ बाट उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरिएको छ।
  • एमाले मोरङ उपाध्यक्ष सागर थापाका अनुसार क्षेत्रीय कमिटीबाट आएका नाम जिल्ला कमिटीमा छलफल गरी प्रदेश कमिटीमा पठाइनेछ र अन्तिम निर्णय केन्द्रीय कमिटीले गर्नेछ।

२० पुस, विराटनगर । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले जिल्लाबाट उम्मेदवारका आकांक्षीहरूको नाम केन्द्रमा पठाइरहेको छ । यहीक्रममा मोरङबाट एमालेका संस्थापन इतर समूहका नेता विनोद ढकालको नाम मोरङका तीन क्षेत्रबाट सिफारिस भएको छ ।

जिल्लाका ६ वटै निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्दा केन्द्रले तोकेको मापदण्डभन्दा धेरै नाम पठाएका हुन् । जसमा ढकालको नाम तीन क्षेत्रबाट परेको हो ।

ढकाललाई मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, ४ र ६ बाट उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएको एमाले मोरङ उपाध्यक्ष सागर थापाले जानकारी दिए ।

एमाले केन्द्रले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट अधिकतम ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, मोरङमा आकांक्षीको संख्या व्यवस्थापन गर्न नसक्दा न्यूनतम ३ देखि अधिकतम १६ जनासम्मको नाम सिफारिस भएको हो ।

एमाले मोरङका उपाध्यक्ष थापाका अनुसार क्षेत्रीय कमिटीबाट आएका सबै नामहरूलाई जिल्ला कमिटीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रदेश कमिटीमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

कुन क्षेत्रबाट को-को सिफारिस ?

क्षेत्र नम्बर १ – कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, विनोद ढकाल, शान्ति लिम्बू, योगेश बस्नेत, डिल्ली शर्मा अधिकारी र भूपाल जिमी ।

क्षेत्र नम्बर २ – निवर्तमान सांसद ऋषिकेश पोखरेल, रंगेलीका मेयर दिलीप अग्रवाल र नैनकला ओझा ।

क्षेत्र नम्बर ३- पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकाल, बासुदेव थापा, विजय डाँगी, सुजय गौतम, केदारप्रसाद गुरागाईं र प्रदेश सांसद ज्ञानेन्द्र सुवेदीलगायत १६ जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।

क्षेत्र नम्बर ४- केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरे, विनोद ढकाल, नरेन्द्र बस्नेत र बाबुराम कार्कीसहित ९ जनाको नाम सिफारिस ।

क्षेत्र नम्बर ५ – उद्धव पोखरेल, वीरेन्द्र यादव, मीना यादव र मझार आलमसहित ६ जना ।

क्षेत्र नम्बर ६ – पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित, पर्शुराम बस्नेत, सत्यनारायण चौधरी र यशोदा अधिकारीलगायतको नाम सिफारिस भएको छ ।

क्षेत्रीय कमिटीबाट आएका नामहरू जिल्ला कमिटीमा छलफल हुने उपाध्यक्ष थापाले बताए । जिल्लाले आफ्नो रायसहित प्रदेश कमिटीमा पठाउनेछ र अन्तिम निर्णय एमालेको केन्द्रीय कमिटीले गर्नेछ ।

नेकपा एमाले मोरङ विनोद ढकाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भेनेजुएलाबारे कम्युनिस्टहरू बोल्दा कांग्रेस र रास्वपा मौन

भेनेजुएलाबारे कम्युनिस्टहरू बोल्दा कांग्रेस र रास्वपा मौन
चितवन-१ बाट एमालेका ६ जना सिफारिस, छैन सुरेन्द्र पाण्डेको नाम

चितवन-१ बाट एमालेका ६ जना सिफारिस, छैन सुरेन्द्र पाण्डेको नाम
एमाले कञ्चनपुरमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार छान्न चुनाव, जिल्ला अध्यक्ष नै पराजित

एमाले कञ्चनपुरमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार छान्न चुनाव, जिल्ला अध्यक्ष नै पराजित
एमाले दोलखामा उम्मेदवार सिफारिसमा किचलो

एमाले दोलखामा उम्मेदवार सिफारिसमा किचलो
एमालेबाट बैतडीमा भण्डारी र दार्चुलामा ठगुन्ना एकल सिफारिस

एमालेबाट बैतडीमा भण्डारी र दार्चुलामा ठगुन्ना एकल सिफारिस
रुपन्देही-१ बाट एमालेमा छविलालसहित ३ जना सिफारिस, ५ मा खिमलाल एकल

रुपन्देही-१ बाट एमालेमा छविलालसहित ३ जना सिफारिस, ५ मा खिमलाल एकल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित