विशेष महाधिवेशनको औचित्य छैन, अहिले यो जरुरत छैन : विमलेन्द्र निधी

नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको बताएका छन् ।

२०८२ पुष २२ गते १५:३१

२२ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको बताएका छन् ।

पार्टी कार्यालय सानेपा ललितपुरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

पार्टीको विधिसम्मत निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई रहेको र कार्यसम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको भनिसकेको उनले बताए ।

‘विशेष महाधिवेशनको औचित्य छैन, अहिले यो जरुरत छैन । २०८३ वैशाख २८ गते २९ गते र ३० गते हुने विधिसम्मत महाधिवेशन हुन्छ ।’

विमलेन्द्र निधि
