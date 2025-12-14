सप्तरी-४ बाट पूर्वमन्त्री तैजुलाल चौधरीले पाए टिकट

५ माघ, सप्तरी । सप्तरी-४ बाट पूर्व युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता तैजुलाल चौधरीले टिकट पाएका हुन् ।
सोमबार कांग्रेस सभापति गगन थापासहितको टोलीले चौधरीको टिकट टंगो लगाएको नेता नेविसंघ सप्तरी सभापति राकेश ठाकुरले बताए ।
तीनपटक निर्वाचित चौधरी चौथो पटक चुनावी नतिजा आफनो पक्षमा ल्याउने दाउमा छन् ।
दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनमा सप्तरी—५ बाट निर्वाचित चौधरी त्यसपछि २०७४ र २०७९ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर—४ बाट निर्वाचित भएको थिए ।
सप्तरी क्षेत्र नम्बर—४ मा बोदेबरसाईन नगरपालिका, खडक नगरपालिका, सुरुङ्गा नगरपालिका र बलान बिहुल गाउँपालिका गरी चार वटा स्थानीय तह रहेका छ । (सप्तरीबाट लोकेन्द्र यादवको सहयोगमा)
