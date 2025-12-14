दिप बहादुर शाही नेपाली कांग्रेस जुम्लाका उम्मेदवार

५ माघ, जुम्ला । नेपाली कांग्रेस जुम्लाबाट जुम्लाबाट दिप बहादुर शाही उम्मेदवार चयन भएका छन्।
शाही प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारको रुपमा चयन भएको नेपाली कांग्रेस जुम्लाका सचिव अर्जुनसिंह कठायतले बताए ।
उनका अनुसार यसअघि जिल्ला सभापति कर्णबहादुर शाही र कान्तिका सेजुवाल मध्ये एकले टिकट पाउने चर्चा थियो ।
कांग्रेस जुम्लाले कर्ण बहादुर शाही, कान्तिका सेजुवाल, खड्ग सेजुवाल र पूर्ण आचार्यलाई सिफारिस गरेको थियोे । (जुम्लाबाट विक्रम तिरुवा)
