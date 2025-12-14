रुपन्देही–२ मा रास्वपाका सुलभ खरेलपछि आशिष सुवेदीले पनि पाए टिकट

६ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा बालेन शाह पक्षका सुलभ खरेलको टिकट खोसे रवि लामिछाने पक्षका आशिष सुवेदीलाई टिकट दिएको छ ।
आशिषलाई पहिले नै टिकट दिइएको थियो । तर अबेर राति फेरि सुलभ खरेललाई टिकट प्रदान गरिएको हो । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई जनालाई टिकट दिइएको भन्दै रास्वपामा विवाद भएको छ ।
रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर १ र २ मा बालेन पक्षका उम्मेदवार बनेसँगै कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेपछि खरेललाई अबेर राति टिकट प्रदान गरिएको थियो ।
रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल उम्मेदवार छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सुवास पाण्डे (विश्वदीप)लाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
