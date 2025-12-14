+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्याङ्जामा निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना हुन अनिच्छा, मागभन्दा ८०८ जना कम

0Comments
Shares
राम बहादुर रोकाहा राम बहादुर रोकाहा
२०८२ माघ १० गते ९:०३

१० माघ, स्याङ्जा । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना हुन अरुचि देखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक संख्याभन्दा ८०० निर्वाचन प्रहरी अपुग भएको छ ।

प्रहरीका अनुसार जिल्लामा कुल दुई हजार १२६ जना निर्वाचन प्रहरी आवश्यक रहेकामा हालसम्म एक हजार ३१८ जनाले मात्र आवेदन दिएका छन्  । आवेदन दिने क्रममा विभिन्न चरणका परीक्षामा एक सयभन्दा बढी उम्मेदवार अनुत्तिर्ण र अनुपस्थित भएपछि ८०८ जनाको कमी भएको हो ।

निर्वाचन प्रहरीका लागि आवेदन प्रक्रिया पहिलो चरणमा माघ १ गतेसम्म तय गरिएको थियो । तर, अपेक्षित आवेदन नआएपछि माघ ३ गतेसम्म समय थप गरिएको थियो ।

प्रहरीका अनुसार अपुग निर्वाचन प्रहरीका लागि पुन: दुई दिन थप गर्दै आवेदन माग गरिएको छ । उम्मेदवारले शनिबार र आइतबार दुई दिन फारम दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

निर्वाचन प्रहरी बन्न इच्छुक उम्मेदवारको उमेर १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ  । साथै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने, कुनै फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, भर्नाका बेला कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको तथा शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

यसपटक निर्वाचन प्रहरी छनोटमा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई विशेष प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, विदेशी मित्र राष्ट्रका सुरक्षा निकायबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति, पूर्व वन रक्षक तथा २०८१ माघ १ देखि २०८२ पुस मसान्तसम्म सुरक्षा निकायमा विभिन्न पदमा भर्नाका लागि आवेदन दिई शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएकालाई प्रवेशपत्रका आधारमा प्राथमिकतामा राखिने प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैगरी, अघिल्ला प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तह निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका रूपमा काम गरी सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गरेका व्यक्तिलाई समेत प्राथमिकता दिइने प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रसन्न राज चौधरीले जानकारी दिए ।

निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा आवश्यक जनशक्ति जुटाउन थप प्रयास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ ।

निर्वाचन प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

खोटाङमा माग अनुसार परेन निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन, फेरि थपियो म्याद

खोटाङमा माग अनुसार परेन निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन, फेरि थपियो म्याद
रुकुम पूर्वको खुला चौरमा निर्वाचन प्रहरीको लिखित परीक्षा (तस्वीरहरू)

रुकुम पूर्वको खुला चौरमा निर्वाचन प्रहरीको लिखित परीक्षा (तस्वीरहरू)
खोटाङमा यसरी छानिँदैछ निर्वाचन प्रहरी (तस्वीरहरू)

खोटाङमा यसरी छानिँदैछ निर्वाचन प्रहरी (तस्वीरहरू)
गुल्मीमा निर्वाचन प्रहरीका लागि म्याद थप्दा पनि परेन आवश्यक आवेदन

गुल्मीमा निर्वाचन प्रहरीका लागि म्याद थप्दा पनि परेन आवश्यक आवेदन
तनहुँमा निर्वाचन प्रहरीका लागि मागभन्दा कम निवेदन

तनहुँमा निर्वाचन प्रहरीका लागि मागभन्दा कम निवेदन
निर्वाचन प्रहरीका लागि १ लाख ७२ हजार आवेदन, ३६ जिल्लामा मागे भन्दा कम

निर्वाचन प्रहरीका लागि १ लाख ७२ हजार आवेदन, ३६ जिल्लामा मागे भन्दा कम

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित