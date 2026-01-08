२ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भोलि (आइतबार) का लागि तय गरेको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
अब घोषणापत्र सार्वजनिक आगामी ६ गते मात्रै गर्ने कार्यक्रम तय भएको कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए ।
६ गते कांग्रेसले मधेश प्रदेशमा चुनावी सभा गर्दै छ । सोही दिन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।
कांग्रेसले पार्टीको घोषणा पत्रलाई प्रतिज्ञा पत्रको नाम दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4