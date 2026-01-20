+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

महाशिवरात्रिको अवसरमा बृहत् रक्तदान, १०९ युनिट रगत संकलन

२०८२ फागुन ३ गते ११:४७ २०८२ फागुन ३ गते ११:४७

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
महाशिवरात्रिको अवसरमा बृहत् रक्तदान, १०९ युनिट रगत संकलन

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले महाशिवरात्रिको अवसरमा काठमाडौँको गौशालास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा १०९ जनाले रक्तदान गरेको छ।

 

३ फागुन, काठमाडौँ । हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको महान् पर्व महाशिवरात्रिको अवसर पारेर नेपाल मानव धर्म सेवा समितिले बृहत् रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । काठमाडौँको गौशालास्थित समितिको केन्द्रीय कार्यालयमा शनिबार रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा १०९ जनाले गरेको समितिकी केन्द्र प्रमुख महात्मा चमेली वाईजीले जानकारी दिएकी छिन् ।

विज्ञानले विश्वमा धेरै आविष्कार गरे पनि रगतको विकल्प अहिलेसम्म नभएको उनले बताइन् । ‘बढ्दो रक्त आवश्यकतालाई पूरा गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय मानवताको भावनाबाट गरिने रक्तदान नै हो’ उनले भनिन्, ‘दानहरूमध्ये सबैभन्दा महान् दान रक्तदान हो ।’

महाशिवरात्रिजस्तो पर्वलाई मानव सेवासँग जोड्दै आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमले समाजमा सेवा, सहकार्य र मानवीयताको सशक्त सन्देश प्रवाह गरेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।

आध्यात्मिक तथा सामाजिक सेवामा समर्पित यस संस्थाले विभिन्न अवसरमा रक्तदान कार्यक्रमसँगै सरसफाइ अभियान, शैक्षिक सामग्री वितरण तथा अन्य परोपकारी कामहरू गर्दै आएको छ ।

रक्तदान
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

महाशिवरात्रिको अवसरमा बृहत् रक्तदान, १०९ युनिट रगत संकलन

महाशिवरात्रिको अवसरमा बृहत् रक्तदान, १०९ युनिट रगत संकलन

श्वास-प्रश्वाससम्बन्धी समस्याको एकै ठाउँ उपचार हुने गरी ‘नेशनल चेष्ट सेन्टर’ स्थापना

श्वास-प्रश्वाससम्बन्धी समस्याको एकै ठाउँ उपचार हुने गरी ‘नेशनल चेष्ट सेन्टर’ स्थापना

वीर अस्पतालका दुई बरिष्ठ चिकित्सकले एकैदिन दिए राजीनामा

वीर अस्पतालका दुई बरिष्ठ चिकित्सकले एकैदिन दिए राजीनामा

नेपालमा पहिलो पटक एमआइसीएस प्रविधिबाट जन्मजात मुटुको प्वाल टालियो

नेपालमा पहिलो पटक एमआइसीएस प्रविधिबाट जन्मजात मुटुको प्वाल टालियो

वीर अस्पतालले गर्‍यो स्वास्थ्य बीमाबाट पाइने सेवा कटौती

वीर अस्पतालले गर्‍यो स्वास्थ्य बीमाबाट पाइने सेवा कटौती

के ठूलो स्तनले महिलालाई असहज महसुस गराउँछ ?

के ठूलो स्तनले महिलालाई असहज महसुस गराउँछ ?

ट्रेन्डिङ

रविलाई सेलुलाइटिसको समस्या, कति गम्भीर ?

रविलाई सेलुलाइटिसको समस्या, कति गम्भीर ?
बीमा बन्द भएपछि बिरामीको बिलौना- उपचार गर्न सक्दिनँ, अब घरै फर्किन्छु

बीमा बन्द भएपछि बिरामीको बिलौना- उपचार गर्न सक्दिनँ, अब घरै फर्किन्छु
सागपातमै विषादीको मात्रा धेरै, कसरी स्वस्थ रहने ?

सागपातमै विषादीको मात्रा धेरै, कसरी स्वस्थ रहने ?
शरीर जल्यो, मन जलेन : रविलक्ष्मीको त्यो सहनशीलता

शरीर जल्यो, मन जलेन : रविलक्ष्मीको त्यो सहनशीलता
५ पटक अप्रेसन गरेपछि मात्र डाक्टरले भने, ‘क्यान्सर भएको हो’

५ पटक अप्रेसन गरेपछि मात्र डाक्टरले भने, ‘क्यान्सर भएको हो’
बच्चाको घाँटीमा सिक्का अड्किए तुरुन्त के गर्ने ?

बच्चाको घाँटीमा सिक्का अड्किए तुरुन्त के गर्ने ?

वेबस्टोरिज

प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories

फिचर

सबै
महाशिवरात्रिको अवसरमा बृहत् रक्तदान, १०९ युनिट रगत संकलन
स्वास्थ्य समाचार

महाशिवरात्रिको अवसरमा बृहत् रक्तदान, १०९ युनिट रगत संकलन

वीर अस्पतालका दुई बरिष्ठ चिकित्सकले एकैदिन दिए राजीनामा
स्वास्थ्य समाचार

वीर अस्पतालका दुई बरिष्ठ चिकित्सकले एकैदिन दिए राजीनामा

नेपालमा पहिलो पटक एमआइसीएस प्रविधिबाट जन्मजात मुटुको प्वाल टालियो
मुटु रोग (उच्च रक्तचाप)

नेपालमा पहिलो पटक एमआइसीएस प्रविधिबाट जन्मजात मुटुको प्वाल टालियो

वीर अस्पतालले गर्‍यो स्वास्थ्य बीमाबाट पाइने सेवा कटौती

वीर अस्पतालले गर्‍यो स्वास्थ्य बीमाबाट पाइने सेवा कटौती

के ठूलो स्तनले महिलालाई असहज महसुस गराउँछ ?
प्रसूति तथा स्त्रीरोग

के ठूलो स्तनले महिलालाई असहज महसुस गराउँछ ?

शरीर जल्यो, मन जलेन : रविलक्ष्मीको त्यो सहनशीलता
स्वास्थ्य समाचार

शरीर जल्यो, मन जलेन : रविलक्ष्मीको त्यो सहनशीलता