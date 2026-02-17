+
हरेक तीन महिनामा मधुमेह परीक्षण गर्न किन सल्लाह दिइन्छ ?

२०८२ फागुन २६ गते १७:२९ २०८२ फागुन २६ गते १७:२९
डा. विनय भट्टराई

डा. विनय भट्टराई मधुमेह, हार्मोन तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ

डा. विनय भट्टराई

डा. विनय भट्टराई मधुमेह, हार्मोन तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ

हरेक तीन महिनामा मधुमेह परीक्षण गर्न किन सल्लाह दिइन्छ ?

  • मधुमेहका बिरामीहरूले हरेक तीन महिनामा एचबिएवानसी परीक्षण गराउनु आवश्यक छ, जसले विगत २ देखि ३ महिनाको औसत ब्लड शुगर स्तरको सही जानकारी दिन्छ।
  • अमेरिकन डाइबेटिज एसोसिएसनले मधुमेह व्यवस्थापनका लागि हरेक तीन महिनामा एचबिएवानसी परीक्षण गर्न सिफारिस गरेको छ।
  • समयमै र नियमित एचबिएवानसी परीक्षणले मधुमेह नियन्त्रण, जटिलता कम र जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्छ।

आजभोलिको व्यस्त र अनियमित जीवनशैलीमा मधुमेह निकै सामान्य बनेको छ । यो समस्याले विश्वभरी नै धेरै मानिसहरुलाई प्रभावित गरिरहेको छ, र यसलाई समयमै नियन्त्रण नगरे आँखा, मिर्गौला, मुटु तथा नसाहरूमा गम्भीर जटिलता निम्त्याउन सक्छ । तर मधुमहेलाई पूर्णरूपमा उल्ट्याउन नसकिए पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र त्यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हतियार हो ।

एचबिएनावसी परिक्षण एक साधारण रगत जाँच हो जसले विगत २ देखि ३ महिनाको औसत ब्लड शुगर स्तर को सही जानकारी दिन्छ । त्यसैले, मधुमेहका बिरामीहरूले नियमित रूपमा यसको परीक्षण गराइरहनुपर्छ ताकि ब्लड शुगरको स्तरको सही जानकारी प्राप्त होस् ।

ब्लड सुगर जाँचका लागि कुन परीक्षण आवश्यक छ ?

हरेक तीन महिनामा मधुमेह परीक्षण, विशेष गरी एचबिएवानसी ‘ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन’ परीक्षण गराउन अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्था जस्तै ‘अमेरिकन डाइबेटिज एसोसिएसन’ले सिफारिस गरेका छन् । यो परीक्षणलाई मधुमेहकने व्यवस्थापनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपकरण मानिन्छ किनभने यसले विगत २ देखि ३ महिनाको औसत ब्लड ग्लुकोज स्तर को सही र विश्वसनीय जानकारी दिन्छ । रातो रक्त कोषिकाहरूको औसत आयु लगभग १२० दिन अर्थात् ३ महिना हुन्छ ।

यस अवधिमा रगतमा ग्लुकोजको स्तर उच्च रह्यो भने हेमोग्लोबिन प्रोटिनमा ग्लुकोज स्थायी रूपमा टाँसिन्छ जसलाई एचबिएवानसी प्रतिशतले मापन गर्छ । दैनिक फास्टिङ वा खाना खाएपछि गर्ने ब्लड शुगर जाँचले तत्कालको अवस्था मात्र देखाउँछ, तर एचबिएवानसीले दीर्घकालीन नियन्त्रणको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्छ । यसै कारणले यो परीक्षणलाई हरेक तीन महिनामा दोहोर्‍याउनु उपयुक्त मानिन्छ ।

हरेक तीन महिनामा मधुमेह परीक्षण किन गराउन सल्लाह दिइन्छ ?

मधुमेह भएका बिरामीहरूको लागि उपचार योजना प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने कुरा चाँडै थाहा पाउन यो तीन महिनाको अन्तराल धेरै उपयोगी हुन्छ । यदि एचबिएवानसी स्तर लक्ष्यभन्दा उच्च छ भने डाक्टरले औषधिको मात्रा बढाउन, नयाँ औषधि थप्न, इन्सुलिन सुरु गर्न वा आहार, व्यायाम तथा जीवनशैलीमा परिवर्तन सिफारिस गर्न सक्छन् ।

यो परिवर्तनको प्रभाव हेर्न पनि तीन महिना पर्याप्त समय हुन्छ, किनकि एचबिएवानसीले पुरानो अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्छ र नयाँ उपचारले गरेको सुधारलाई देखाउन समय लाग्छ ।

यदि बिरामीको अवस्था स्थिर छ र एसबिएवानसी लक्ष्यमा पुगेको छ भने परीक्षणलाई ६ महिनामा एक पटक पनि गर्न सकिन्छ, तर धेरैजसो अवस्थामा विशेष गरी उपचार परिवर्तन भएका वा नियन्त्रण कमजोर भएका बिरामीहरूमा तीन महिनामा जाँच गर्नु अनिवार्यजस्तै मानिन्छ । यसले समयमै समस्या पत्ता लगाई उपचार समायोजन गर्न मद्दत गर्छ।

यति मात्र होइन, हरेक तीन महिनामा ब्लड शुगरको स्तर जाँच गर्दा यो थाहा हुन्छ कि औषधिबाट बिरामीको स्वास्थ्य ठीक छ कि छैन । लामो समयसम्म ब्लड सुगर नियन्त्रणमा नरहेमा आँखा, मिर्गौला र मुटुमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यसबाट बच्न पनि ब्लड शुगरको जाँच आवश्यक हुन्छ ।

हरेक तीन महिनामा मधुमेह परीक्षण गराउँदा फाइदाहरू

उपचारको प्रभावको जानकारीः एचबिएवानसी परीक्षणबाट औषधि प्रभावको सही जानकारी प्राप्त हुन्छ । यसबाट थाहा हुन्छ बिरामीले आफ्नो आहार वा जीवनशैलीमा कुनै परिवर्तन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ।

लामो समयका रोगहरूबाट बचावः एचबिएवानसी परीक्षण गराउँदा लामो समयमा हुने रोगहरूको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । जानकारीका लागि भन्नुपर्दा, डायबिटिजको औषधिले शरीरका अंगहरू जस्तै मिर्गौलालाई प्रभावित गर्न सक्छ । यस्तोमा यी समस्याको जोखिमबाट बच्न परिक्षण महत्वपूर्ण हुन्छ ।

बिरामीको अवस्थामा निगरानीः एचबिएवानसी परीक्षणबाट बिरामीको स्वास्थ्यको रेकर्ड राख्न सकिन्छ । विशेष गरी, प्री–डायबिटिक बिरामीहरूले यो परीक्षण अवश्य गराउनुपर्छ, ताकि थाहा होस् महुमेहको समस्या भएको छ कि छैन भनेर ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा

मधुमेह दिर्घकालीन रोग हो जसको स्थायी उपचार छैन, तर राम्रो व्यवस्थापनबाट सामान्य जीवन जिउन सकिन्छ । यसका लागि एचबिएवानसी परीक्षण मात्र होइन, दैनिक घरेलु ग्लुकोमिटर जाँच, नियमित आँखा÷मिर्गौला÷खुट्टा जाँच तथा डाक्टरसँग निरन्तर परामर्श पनि आवश्यक छ ।

व्यक्तिगत अवस्थाअनुसार लक्ष्य एचबिएवानसी फरक हुन सक्छ ‘जस्तै वृद्ध वा अन्य रोग भएकाहरूमा ७.५–८ प्रशित पनि स्वीकार्य हुन सक्छ’ त्यसैले आफ्नो डाक्टरसँग छलफल गरी नियमित जाँच गराउनु उत्तम हुन्छ ।

समयमै र नियमित एचबिएवानसी परीक्षणले मधुमेहलाई नियन्त्रणमा राख्न, जटिलताहरू कम गर्न र जीवनको गुणस्तर उच्च बनाउन ठूलो भूमिका खेल्छ ।

डा. विनय भट्टराई
डा. विनय भट्टराई
मधुमेह, हार्मोन तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ

नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर : ९०९५ अध्ययन : एमबीबीएस र एमडी हाल काठमाडौंस्थित मेट्रो काठमाडौं र ह्याम्स अस्पतालमा कार्यरत

लेखकको सबै आर्टिकल
