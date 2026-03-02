+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

के चुइगम चपाउँदा दिमाग तेजिलो हुन्छ ?

२०८२ फागुन २५ गते १२:१७ २०८२ फागुन २५ गते १२:१७
डा. सुरेश सापकोटा

डा. सुरेश सापकोटा स्नायुरोग विशेषज्ञ

Shares
डा. सुरेश सापकोटा

डा. सुरेश सापकोटा स्नायुरोग विशेषज्ञ

Shares
के चुइगम चपाउँदा दिमाग तेजिलो हुन्छ ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चुइगम चपाउँदा दिमागमा रगतको प्रवाह बढेर सतर्कता र ध्यानमा छोटो समयका लागि सुधार हुन्छ।
  • स्मरणशक्ति सुधारका लागि पर्याप्त निद्रा, सन्तुलित आहार, नियमित व्यायाम र तनाव व्यवस्थापन आवश्यक छ।

हामी मध्ये कतिपयको चुइगम खाने बानी हुन्छ । उनीहरू भन्ने गर्छन्, यसरी चपाउँदा दिमाग चल्छ । कोही भन्छन्, यसले मुखमा ताजा बनाउँछ । विज्ञानले त चुइगमले दिमागको क्षमतालाई बढाउने दाबी गर्छ ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यस्ता दावीहरू धेरै देखिन्छन् ।

के वास्तवमै चुइगम चपाउने कार्यले स्मरणशक्तिमा प्रभाव पार्छ ?

चुइगम चपाउने गर्दा स्मरणशक्तिलाई सुधार्नमा केही सहयोग मिल्छ र एकाग्रता बढ्छ । चुइगम चपाउने क्रियाबाट छोटो समयका लागि सतर्कता र ध्यान दुवैमा हल्का सुधार हुनसक्छ ।

किनभने, चुइगम चपाउने प्रक्रियाले दिमागमा रगतको प्रवाह थोरै बढ्छ, जसबाट व्यक्ति केही समयसम्म बढी जागरुक महसुस गर्छ । तथापि, चुइगमलले स्मरणशक्तिलाई स्थायी रूपमा मजबुत बनाउँछ भन्ने पूर्णरूपमा भन्न मिल्दैन ।

हालसम्मका केही अध्ययनहरूमा यसका मिश्रित नतिजाहरू देखिएका छन् । केही अध्ययनहरूमा हल्का फाइदाहरू देखाइएका छन् भने धेरैमा कुनै विशेष अन्तर पाइएको छैन । त्यसैले, यसलाई स्मरणशक्ति बढाउने उत्कृष्ट विकल्प मान्नु पूर्ण रूपमा ठीक होइन । नेशनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनका अनुसार चुइगम चपाउँदा ध्यान र सतर्कतामा सुधार हुनसक्छ ।

यद्यपि, स्मरणशक्तिमा यसका मिश्रित प्रभावहरू रहेका छन् । वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा चुइगम चपाउने र दिमागी कार्यक्षमताबीचको सम्बन्धलाई विभिन्न अध्ययनहरूले जाँचेका छन् ।

चुइगम चपाउने कार्यले दिमागमा कसरी काम गर्छ ?

चुइगम चपाउने कार्यले दिमागमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि रोचक छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार चुइगम चपाउने गर्दा गिजाका मांसपेशीहरूको व्यायाम हुन्छ, जसले दिमागको मोटर र सेन्सरी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउँछ ।

यसबाहेक यसले ध्यान, सतर्कता र भावनात्मक नियन्त्रणसँग जोडिएका उच्च स्तरका दिमागी क्षेत्रहरूलाई पनि प्रभावित गर्छ । एमआरआई र ईईजी जस्ता ब्रेन इमेजिङ अध्ययनहरूले चुइगम चपाउँदा दिमागका तरंगमा परिवर्तन हुन्छ र जसले आरामदायी एकाग्रता बढाउँछ भन्ने देखिएको
छ ।

तर स्मरणशक्तिमा यसको प्रभाव सीमित छ । यद्यपि, चुइगम चपाउँदा फाइदाहरू मात्र होइनन्, बेफाइदाहरू पनि छन् । चुइगमको अत्यधिक प्रयोग वा यसलाई धेरै चपाउने गर्दा केही व्यक्तिहरूमा बंगारा दुखाइ, ग्यास वा दाँतसँग सम्बन्धित समस्याहरू बढ्न सक्छन् ।

वैज्ञानिक अध्ययनहरूले पनि यसलाई समर्थन गर्छन् । यसबाहेक, लगातार चपाउने गर्दा गिजा र जोर्नीमा तनाव पर्न सक्छ, जसले टेम्पोरोम्यान्डिबुलर जोर्नी डिसअर्डर (टीएमजे) जस्ता समस्याहरू उत्पन्न गर्नसक्छ ।

त्यसैले, चुइगम चपाउनेलाई दिमागी फाइदाका लागि प्रयोग गर्दा पनि सन्तुलित रूपमा गर्नु आवश्यक छ । यदि कसैलाई पहिले नै बंगारामा वा दाँतको समस्या छ भने यसलाई चपाउनु उपयुक्त नहुनसक्छ ।

स्मरणशक्तिमा पूर्ण रूपमा सुधार्न केही तरिका छन् जस्तो कि, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पर्याप्त निद्रा हो ।

राम्रो निद्राले दिमागका कोषहरूलाई पुनर्जीवित गर्छ र दिनभरका जानकारीहरूलाई स्मरणका रूपमा सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ । निद्राको कमीले एकाग्रता घटाउँछ, जबकि गहिरो निद्राले मानसिक स्पष्टता र राम्रो एकाग्रता बढाउँछ ।

वयस्कहरूका लागि दैनिक ७ देखि ९ घण्टाको निद्रा आवश्यक छ । हरेक दिन एकै समयमा सुत्ने र उठ्ने बानी बसाउनुहोस् । यसले दिमागको हिप्पोक्याम्पस भागलाई बलियो बनाउँछ, जुन स्मरणशक्तिसँग जोडिएको छ ।

दोस्रो, सन्तुलित आहारले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । ओमेगा–३ फ्याटी एसिड, एन्टिअक्सिडेन्ट र भिटामिनहरू भरपूर खानेकुराहरूको सेवन दिमागको पोषणका लागि आवश्यक छ, जसले स्मरणशक्तिलाई लामो समयसम्म कायम राख्न मद्दत गर्छ ।

हरिया तरकारीहरू, फलफूलहरू र ड्राइ फ्रुटहरू दिमागी थकान हटाउँछन् र स्नायु प्रणालीलाई मजबुत बनाउँछन् । उदाहरणका लागि, माछा, बदाम र पालुंगोजस्ता खानेकुराहरूले दिमागमा नयाँ कोषहरूको निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्छन् ।

यसबाहेक पानीको पर्याप्त सेवन पनि आवश्यक छ । किनकि, डिहाइड्रेसनले स्मरणशक्तिलाई प्रभावित गर्छ । अस्वस्थ आहार जस्तै धेरै चिनी वा प्रशोधित खानेकुराहरूबाट बच्नुपर्छ जसले दिमागलाई सुस्त बनाउँछ ।

तेस्रो, नियमित व्यायामले दिमागमा रगतको सञ्चार बढाउँछ, जसले नयाँ कोषहरूको निर्माण गर्छ र सोच्ने क्षमतामा सुधार ल्याउँछ । व्यायामले शरीरलाई फिट राख्न मात्र होइन, तनाव कम गर्न र स्मरणशक्ति बढाउन पनि मद्दत गर्छ । शारीरिक गतिविधिले एन्डोर्फिन हर्मोनहरूको उत्पादन बढाउँछ, जसले मूड राम्रो बनाउँछ र एकाग्रता बढाउँछ ।

चौथो, तनाव व्यवस्थापन पनि आवश्यक छ । निरन्तर तनावले दिमागको हिप्पोक्याम्पस भागलाई हानि पुर्‍याउँछ, जुन स्मरणहरू भण्डारण गर्ने भाग हो । त्यसैले, योग र ध्यानको अभ्यास गर्नुहोस् । ध्यानले दिमागलाई शान्त राख्छ र एकाग्रता बढाउँछ ।

चुइगम दिमाग स्नायु
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
डा. सुरेश सापकोटा
लेखक
डा. सुरेश सापकोटा
स्नायुरोग विशेषज्ञ

डा. सुरेश सापकोटा  न्यूरोसर्जन हुनुहुन्छ ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

के चुइगम चपाउँदा दिमाग तेजिलो हुन्छ ?

के चुइगम चपाउँदा दिमाग तेजिलो हुन्छ ?

डा. सुरेश सापकोटा

डा. सुरेश सापकोटा स्नायुरोग विशेषज्ञ

नारी दिवसको अवसरमा ‘वमन सर्जन्स अफ नेपाल’ को विशेष कार्यक्रम

नारी दिवसको अवसरमा ‘वमन सर्जन्स अफ नेपाल’ को विशेष कार्यक्रम

किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?

किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?

नेपाली चिकित्सक दिवस : ७५ वर्षको इतिहास, मर्यादा र मौन प्रतिबद्धता

नेपाली चिकित्सक दिवस : ७५ वर्षको इतिहास, मर्यादा र मौन प्रतिबद्धता

ओइल पुलिङदेखि मधुमेहसम्म : हुँदैन मुख स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्न

ओइल पुलिङदेखि मधुमेहसम्म : हुँदैन मुख स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्न

पाचनसम्बन्धी समस्यामा ज्वानोले दिन्छ छिट्टै राहत

पाचनसम्बन्धी समस्यामा ज्वानोले दिन्छ छिट्टै राहत

ट्रेन्डिङ

बजारमा छ्यापछ्याप्ती ‘ट्रान्सफ्याट’ युक्त खाना, मुटु र मस्तिष्कले तिर्दैछ जुर्माना

बजारमा छ्यापछ्याप्ती ‘ट्रान्सफ्याट’ युक्त खाना, मुटु र मस्तिष्कले तिर्दैछ जुर्माना
७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?

७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?
गलगाँड हटायो आयोडिनयुक्त नुनले, तर त्यसैले बढाउँदैछ थाइराइडको जोखिम

गलगाँड हटायो आयोडिनयुक्त नुनले, तर त्यसैले बढाउँदैछ थाइराइडको जोखिम
शरीर जल्यो, मन जलेन : रविलक्ष्मीको त्यो सहनशीलता

शरीर जल्यो, मन जलेन : रविलक्ष्मीको त्यो सहनशीलता
अभिनेता सुनिल थापालाई भएको थियो ‘साइलेन्ट हार्टअट्याक’, कसरी यो मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

अभिनेता सुनिल थापालाई भएको थियो ‘साइलेन्ट हार्टअट्याक’, कसरी यो मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?
कस्तो अन्डा खाँदै हुनुहुन्छ ? म्याद गुज्रिएको हुन सक्छ

कस्तो अन्डा खाँदै हुनुहुन्छ ? म्याद गुज्रिएको हुन सक्छ

वेबस्टोरिज

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories

फिचर

सबै
के चुइगम चपाउँदा दिमाग तेजिलो हुन्छ ?
स्नायु तथा नसा रोग

के चुइगम चपाउँदा दिमाग तेजिलो हुन्छ ?

डा. सुरेश सापकोटा

डा. सुरेश सापकोटा स्नायुरोग विशेषज्ञ
नारी दिवसको अवसरमा ‘वमन सर्जन्स अफ नेपाल’ को विशेष कार्यक्रम
स्वास्थ्य समाचार

नारी दिवसको अवसरमा ‘वमन सर्जन्स अफ नेपाल’ को विशेष कार्यक्रम

किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?
स्वास्थ्य समाचार

किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?

नेपाली चिकित्सक दिवस : ७५ वर्षको इतिहास, मर्यादा र मौन प्रतिबद्धता
स्वास्थ्य समाचार

नेपाली चिकित्सक दिवस : ७५ वर्षको इतिहास, मर्यादा र मौन प्रतिबद्धता

ओइल पुलिङदेखि मधुमेहसम्म : हुँदैन मुख स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्न
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य

ओइल पुलिङदेखि मधुमेहसम्म : हुँदैन मुख स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्न

पाचनसम्बन्धी समस्यामा ज्वानोले दिन्छ छिट्टै राहत
पेट तथा कलेजो रोग

पाचनसम्बन्धी समस्यामा ज्वानोले दिन्छ छिट्टै राहत