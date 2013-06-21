कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले भने – पार्टी पुनर्निर्माणमा जुटौं, बाटो हेरेर आक्रमण गर्ने काम विरोधीको हो  

२०८२ फागुन ३० गते ११:००

३० फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टी पुनर्निर्माणमा जुट्न आग्रह गरेका छन् ।

निर्वाचन परिणामपछि इतर समूहले सभापति गगन थापाको राजीनामा मागिरहेका बेला उनले पार्टी पुनर्निर्माणमा जुट्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘अबको समय पार्टी पुनर्निर्माणमा जुटौं,’ प्रवक्ता चालिसेले फेसबुक मार्फत भनेका छन्, ‘बाटो हेरेर आक्रमण गर्ने काम त विरोधीहरूको हो ।’

फेरि पनि निर्वाचन हुने र आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस विजयी हुने उनको भनाइ छ । ‘फेरि चुनाव आउनेछ, हामी झन् बलियो भएर जित्नेछौं,’ प्रवक्ता चालिसेले लेखेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुईतिहाइ जित निकाल्दा कांग्रेस निर्वाचनबाट विषम् परिस्थितिमा पनि जित्न सफल भएको आशय उनको छ ।

‘एउटा चट्टानमाथिको रूखजस्तै नेपाली कांग्रेस यो आँधीमा पनि कम्तीमा उभिएको छ,’ चालिसेले भनेका छन्, ‘एउटा हारले नेपाली कांग्रेस कहिल्यै हार्ने छैन । रूखलाई मलिलो जमिनमा सार्ने र हुर्काउने काम हाम्रै हो ।’

गगनलाई राजीनामा नदिन ३० बढी नेताको सुझाव

कांग्रेसले बोलायो कार्यसम्पादन समितिको बैठक

चुनावी हारले विक्षिप्त कांग्रेस, के हुन्छ समीक्षा ?

चुनावमा अन्तर्घात गर्नेमाथि कारबाहीका लागि उजुरी अध्ययन गर्दै कांग्रेस

लोकतन्त्रमा हारजित दुवै हुन्छ, राजीनामा विकल्प होइन : सहमहामन्त्री संग्रौला

प्रत्यक्षमा १८ सिट जितेको कांग्रेस ८४ स्थानमा दोस्रो, अरु दलको अवस्था के ?

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित