२६ वर्षदेखि हारिरहेका गुरु बराल समानुपातिक कोटाबाट सांसद

गत मंसिरमा सम्पन्न ११औं महाधिवेशनमा उनी उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार थिए । तर ओलीको एकलौटी चलेको त्यो महाधिवेशनमा बराल केन्द्रीय सदस्य समेत जित्न सकेनन् ।

हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८२ फागुन ३० गते २०:५३

३० फागुन, विराटनगर । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नसोचेको परिणाम भोगेको नेकपा एमालेले समानुपातिक तर्फ १६ जना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ । पहिलो दल बन्ने दाबी सहित निर्वाचनमा होमिएको एमालेले प्रत्यक्ष तर्फ ९ सिट मात्र जितेको छ । समानुपातिकतर्फ १६ सिट जितेको छ ।

समानुपातिकतर्फ सिफारिस भएको लिष्टमा पुराना नेता गुरु बरालको नाम पनि छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भइरहेका बराल सजिलो बाटो मार्फत संसद बन्न लागेका हुन् ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा विजयी भएर संसदीय यात्रा गरेका उनले पछिल्लो २६ वर्षमा उनले जति पटक संसदीय चुनावी मैदानमा पाइला टेके, रित्तो हात फर्किनुपर्‍यो । कतिसम्म भने गोलाप्रथा गर्दा पनि उनी पराजित भए ।

२०७८ माघ १२ मा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा बराबरी मत भएपछि गोला तान्दा झापाका गोपाल बस्नेत निर्वाचित हुँदा बराल पराजित भएका थिए । यो पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र बराल स्वंय ओली सहित सबै पदाधिकारी पराजित हुँदा समानुपातिक सांसद भएका हुन् ।

गत मंसिरमा सम्पन्न ११औं महाधिवेशनमा उनी उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार थिए । तर ओलीको एकलौटी चलेको त्यो महाधिवेशनमा बराल केन्द्रीय सदस्य समेत जित्न सकेनन् ।

त्यसअघि उनी एमालेमा मनोनीत उपाध्यक्ष थिए । सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएपछि रिक्त स्थानमा २०८१ साउन १७ गते उनी मनोनित भएका थिए ।

बराललाई २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने गरी प्रदेशसभा उम्मेदवार बनाउने गृहकार्य भयो । तर जित्ने सम्भावना कमजोर देखिएपछि उनी चुनाव उठेनन् । २०७९ को आामचुनाव लगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता सहकार्य हुँदा बरालको नाम राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रुपमा पनि अघि आयो । तर प्रचण्डले एमालेसँगको सहयात्रा तोडेर कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बने ।

२०३० सालदेखि राजनीतिमा रहेका ६८ वर्षीय बराल २०४६ सालको आन्दोलनमा एमालेको मोरङ सचिव थिए । २०५१ सालपछि २०७८ सालसम्म बरालले पाँच पटक राजकीय जिम्मेवारीका लागि चुनाव लडेका छन् ।

०५१ सालको मध्यवधिमा निर्वाचित भएका उनी २०५६ सालमा मोरङ-६ बाट पराजित भए । २०६४ सालको पहिलो संविधासभा निर्वाचनमा मोरङ-८ बाट माओवादी उम्मेदवार गोपी अछामीसँग पराजित भए । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मोरङ-३ मा कांग्रेस उम्मेदवार दीलिप गच्छदारसँग पराजित भए । २०७४ सालको निर्वाचनमा उनले टिकट पाएनन् ।

एमालेको सञ्चालन पद्धति र हठ जनताले अस्वीकार गरिसके : नेता पाण्डे

जित्ने साथीको अत्तोपत्तो छैन, जनता काम लिएर म कहाँ आइरहेका छन् : महेश बस्नेत

एमाले समीक्षा- नेतृत्वमाथि आक्रमणको यथार्थ जनतामा लैजान नसक्दा जनमत विपरीत आयो

एमालेले टुंग्यायो १६ जना समानुपातिक सांसद (सूचीसहित)

एमाले सचिवालय बैठक जारी

एमाले सचिवालय बैठक बस्दै, निर्वाचन समीक्षा गर्ने

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

'ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन'

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

