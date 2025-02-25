अर्जेन्टिना र स्पेनबीचको फिनालिसिमा रद्द

- मध्यपूर्वको युद्धका कारण मार्च २६ मा कतारमा हुने भनिएको अर्जेन्टिना र स्पेनबीचको फिनालिसिमा खेल रद्द भएको छ ।
- कतार फुटबल संघले सम्पूर्ण फुटबल गतिविधि स्थगित गरेपछि युइएफएले रियल मड्रिडको मैदानमा खेल गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।
- अर्जेन्टिना फुटबल संघले वैकल्पिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि युइएफएले खेल रद्द भएको विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
१ चैत, काठमाडौं । अर्जेन्टिना र स्पेनबीच हुने भनिएको फिनालिसिमालाई पनि मध्यपूर्वको युद्ले असर गर्दा खेल रद्द भएको छ ।
युरो च्याम्पियन स्पेन र कोपा अमेरिका च्याम्पियन अर्जेन्टिनाबीच यही मार्च २६ मा कतारमा फिनालिसिमा खेल हुने तय थियो । तर मध्यपूर्वको युद्ध पछि नै यस खेल हुने/नहुने अन्योल बढेको थियो ।
अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण गरेपछि अहिले मध्यपूर्वका खेलकुद कार्यक्रमहरु स्थगित/रद्ध भइरहेको छ ।
कतार फुटबल संघले सम्पूर्ण फुटबल गतविधि तत्कालका लागि स्थगित गरेपछि पिनालिसिमा विश्वका अन्य स्टेडियमहरुमा गर्ने चर्चा समेत चलेको थियो ।
त्यसमध्ये युरोपियन फुटबल महासंघ (युइएफए) ले रियल मड्रिडको घरेलु मैदान सान्टियागो बर्नाबेउमा खेल गर्न प्रस्थाव गरेको थियो । तर अर्जेन्टिनाले उक्त प्रस्ताव अस्विकार गरेपछि यो खेल रद्द भएको हो ।
युइएफए आइतबार विज्ञप्ती जारी गर्दै खेल रद्द भएको जनाएको हो ।
‘मध्यपूर्वको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका कारण कतारमा फिनालिसिमा खेलाउन नसकिने भयो ।’ युइएफएले विज्ञप्तीमा भनेको छ ।
युइएफले अन्य वैकल्पिक उपायहरुको लागि प्रयास गरेपनि अर्जेन्टिना फुटबल संघले त्यसलाई अस्वीकार गरेको युइएफले जनाएको छ ।
फिनालिसिमामा विश्वकप फुटबलका स्टार लिओनल मेसी र युवा स्टार लामिन यमालबीचको खेल हेर्न दर्शकहरु प्रतिक्षामा थिए । तर खेल रद्द भएपछि अब तत्काल त्यो सम्भव नहुने भएको छ ।
