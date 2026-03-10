ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न उद्योगी र वितरकलाई विभागको ध्यानाकर्षण

२०८२ चैत २ गते २१:०७

२ चैत, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ग्यासको माग उच्च रहेको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थामा आपूर्तिमा असर पर्ने गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न सम्पूर्ण ग्यास उत्पादक (बोटलिङ) उद्योग र वितरकहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विभागले जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव जस्ता गैरकानूनी व्यापारिक क्रियाकलाप नगरी वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन सबै उद्योगी र वितरकहरूलाई सचेत गराएको हो ।

सोमबार विभागको अनुगमन टोलीले ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित श्रीराम ग्यास उद्योग प्रालिको गोदाममा अनुगमन गर्दा १४.२ केजी तौलका ६ हजार ३ सय ७७ वटा भरिएका ग्यास सिलिन्डर फेला पारेको थियो ।

कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने हेतुले जम्माखोरी गरेको भन्दै विभागले श्रीराम ग्यास उद्योगलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। साथै, गोदाममा मौज्दात रहेका ती सम्पूर्ण ग्यास सिलिन्डरहरू नेपाल आयल निगमको समन्वय र रोहवरमा तत्काल बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन समेत कडा निर्देशन दिइएको छ ।

बजारमा ७.१ किलो (आधा) ग्यास वितरणको नीति ल्याइएको र यसले आपूर्ति क्रमश: सहज बन्दै गएकाले केही दिनमै अवस्था सामान्य हुने भन्दै विभागले आम उपभोक्तालाई आश्वस्त पारेको छ ।

बजारमा कतै अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप र कालोबजारी भएको पाइएमा कडा कारबाही हुने चेतावनी दिँदै विभागले यस्ता गतिविधिको सूचना आफ्नो टोल फ्री नम्बर ११३७ मा उपलब्ध गराउन आम सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ ।

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?
रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए
'वैचारिक मत' घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

