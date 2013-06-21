दादुरा प्रभावित ढोरपाटनमा खोप लगाइयो, ३० बिरामी अस्पतालमा

३ चैत, बागलुङ । दादुरा प्रभावित क्षेत्र ढोरपाटनमा खोप लगाइएको छ । यहाँ फागुनको पहिलो सातादेखि दादुरा फैलिएको थियो । अझै ३० जना बिरामी आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन् ।
फागुन पहिलो सातादेखि हालसम्म ११३ जनामा दादुराको लक्षण देखिएको छ भने सात जनामा दादुरा पुष्टि भइसकेको छ । दादुराको लक्षण देखिएका २१ जनाको नमूना संकलन गरी काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिएकोमा सात जनामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको हो । अन्य ३० जना अझै अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
शंकास्पद ११३ जनामध्ये ७३ जना अस्पताल भर्ना भएका थिए । जसमध्ये जसमध्ये ४३ जना घर फर्किसकेको जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख प्रविण शर्माले जानकारी दिए ।
ढोरपाटनमा फैलिएको दादुरा नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपायसँगै खोपसमेत लगाइएको छ । नियन्त्रणका लागि सचेतना जगाउने, खोप लगाउने र विद्यालय बन्द गर्ने जस्ता कार्य भइरहेको छ । खोप लगाएको कम्तिमा पाँचदेखि सात दिनपछि दादुरा सर्नबाट घट्दै जाने शर्माले जानकारी दिए ।
जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका खोप सुपरभाइजर राजु खत्रीका अनुसार ५ हजार ७६७ जनालाई खोप समेत लगाइएको छ । दादुरा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीको समूह दिनरात खटिएको खत्रीको भनाइ छ । अझै खोप लगाउन छुटेकाको विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिले खोजी कार्य समेत गरिरहेको छ ।
बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा फैलिएको दादुरा नियन्त्रणका खोप अभियान सम्पन्न गरेपनि छुटेकालाई अझै खोप लगाउन सकिनेछ । नगरका नौं वटै वडामा खोप अभियान सम्पन्न गरेपनि ढोरपाटनका तीन वटा वडामा दादुरा फैलिएको छ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर ७, ८ र ९ को बोबाङ, सेराबाङ र लाकुरीबोट गाउँमा दादुरा संक्रमण फैलिएको हो ।
ढोरपाटनको विकट गाउँमा महामारीको रुपमा फैलिएको दादुरा प्रकोप नियन्त्रणका लागि ढोरपाटन नगरपालिका भरका ६ हजार ७६३ बालबालिका र किशोर किशोरीलाई खोप लगाउने लक्ष्य अनुसार ५ हजार ७६७ जनालाई खोप लगाइएको छ ।
दादुरा नियन्त्रणका लागि ढोरपाटन नगरपालिका–८ बोबाङ स्वास्थ्य चौकी र बुर्तिबाङ अस्पतालमा आइसोलेसन तयार गरेर उपचार भइरहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख प्रविण शर्माले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार अहिले बुर्तिबाङ अस्पतालमा २४ र बोबाङ स्वास्थ्यचौकीमा ६ जना दादुरा शंकास्पद बिरामीको उपचार भइरहेको छ । दादुरा संकास्पदमा ५७ पुरुष र ५६ महिला रहेका छन् । दादुराबाट छ महिनादेखि ४८ वर्ष उमेर समूह, गर्भवती र स्थानपान गराईरहेकी महिला प्रभावित भएका छन् ।
तत्काललाई दादुरा नियन्त्रणका लागि ढोरपाटन गरी थप फैलन नदिनका लागि नगरपालिकाका सबै नौ वटै वडाका १० देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीलाई दादुराको खोप प्रदान गरिएको हो । यस्तै उपचारमा सम्लग्न रहेका २३७ स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत दादुराविरुद्धको खोप लगाइएको हो । फागुन ८ गते ढोरपाटनमा एक जनालाई दादुरा संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो । त्यस यता थप सात जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र लक्षणका बिरामी पुन बढिरहेको पाइएको छ ।
