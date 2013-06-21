+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नयाँ सांसदलाई रास्वपाले सिकायो संसदीय आचरण

जितेर रमाइलो गर्न आएको होइन । पदको गरिमा बढाउन थप मिहेनत गर्नुपर्छ । संविधानप्रति बफदार हुने र संविधानको खुड्किलामा टेकेर काम गर्ने हो ।- उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले

0Comments
Shares
दिनेश गौतम दिनेश गौतम
२०८२ चैत ३ गते २०:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १८२ नवनिर्वाचित सांसदलाई ग्वार्कोमा अभिमुखीकरण कार्यक्रममार्फत संसदीय अभ्यास र आचरण सिकाइएको छ।
  • कार्यक्रममा सांसदहरूले संसदीय भूमिका, बोल्ने तरिका, न्याय पाउने अधिकार र जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने विषयमा ज्ञान प्राप्त गरेको बताएका छन्।
  • पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले पदको गरिमा बढाउन, संविधान र कानुनको अध्ययन गर्न तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

३ चैत, काठमाडौं । धेरैजसोले एक अर्कालाई चिनेका थिएनन् । सामाजिक सञ्जालमा देखेका थिए । तर, उनीहरूलाई ग्वार्कोको एक होटलमा मंगलबार पार्टीले सामूहिक भेट गरायो । एक अर्कासँग चिनापर्ची गरे । यसरी चिनापर्ची गर्नेहरू हुन्– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नवनिर्वाचित सांसदहरू ।

ग्वार्कोमा रास्वपाका सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण र परिचयात्मक कार्यक्रम थियो । प्रत्यक्षमा १२५ र समानुपातिकमा ५७ सिट गरी १८२ सिट जितेर ठूलो दल बनेको रास्वपाले आफ्ना सांसदलाई संसदीय अभ्यास र आचरण सिकाउन अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेको हो ।

यो कार्यक्रमले संसदीय सभ्यास बुझ्न सयोग पुगेको नवनिर्वाचित सांसदहरूले सुनाए ।

‘यो वर्कसपले एक अर्कालाई चिन्ने अवसर मिल्यो । समाचार र सामाजिक सञ्जालमा देखेका थियौं । प्रत्यक्ष चिन्न पाएको थिएन । सबैको  संघर्षको कहानी रहेछ । चिया–खाना खाँदा चिनजान गर्न पायौं । बझ्ने अवसर पाएका छौं,’ मोरङ ६ बाट निर्वाचित सांसद रुबिना आचार्यले सुनाइन्, ‘विभिन्न भुगोलबाट आएका छौं । फ्रेस उर्जा छ । जनताको एजेन्डा शिरोधार्य गर्छौं ।’

सांसदको शपथ लिनुअघि अभिमुखीकरणले संसदीय अभ्यास बुझ्ने अवसरको रुपमा उनीहरूले लिएका छन् । ‘सांसदको भूमिका के हो, कसरी बोल्ने, सांसदले कस्ता वाचा गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने सिकाउँछ,’ सर्लाही १ बाट निर्वाचित सांसद नितिमा कार्कीले भनिन् ।

धादिङ १ बाट निर्वाचित सांसद आसिका तामाङको अनुभव पनि उस्तै छ । ‘संसद् के गर्नुपर्छ, कसरी आवाज उठाउने, आवाज उठाउने मात्र हाइन न्याय पाउनुपर्‍यो । त्यो कुरा अभिमुखीकरणमा साटासाट गर्न पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताले जिम्मेवारीको माला लगाएर पठाउनु भएको छ । त्यसैअनुसार काम गर्ने हो ।’

सिक्दै काम गर्दै सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नेमा उनीहरूको मुख्य जोड देखियो ।

‘सदनमा आउदा धेरै सिक्न बाँकी छ । तर हामीले नै गर्नैपर्ने छ । हामीलाई केही थाहा छैन भनेर न्यारेटिभ बनाइएको छ त्यो होइन,’ गोरखा १ बाट निर्वाचित सांसद सुधन गुरुङले भने, ‘प्रणाली परिवर्तन गर्ने हो ।’

निर्वाचित भएर आएका सांसदले क्षेत्रबाट जनताको आशा र भरोसा बनेर आएको बताए ।

‘हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन । कञ्चनपरबाट मतदाताको आशा र भारोसकाको पोका पुन्तुरा बोकेर संसद छिर्दैछु । त्यसअघि संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने, आनीबानी आचरणको पाठ अभिमुखीकरणले सिकाउँछ,’ कञ्चनपुर ३ बाट निर्वाचित ज्ञानेन्द्रसिंह महताले भने, ‘संसदीय अभ्यास जान्न यसले  सहयोग मिल्छ ।’

विगतको संसदीय अभ्यासबाट पाठ सिकेर सत्ता र गणितको खेलमा नरुमलिने संकल्प पनि रास्वपाका सांसदे गरे । यसपकट ठूलो दल भएका कारण हरेक सांसदले बोल्ने कुरा अर्थपूर्ण र जिम्मेवार हुने ठहर रास्वपाको छ ।

त्यसैले सांसदलाई जिम्मेवार बनाउने खोजिएको रास्वपाले जनाएको छ । उद्घाटन सत्रमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले पदको गरिमा बढाउनेगरी काम गर्न निर्देशन दिए ।

‘जितेर रमाइलो गर्न आएको होइन । पदको गरिमा बढाउन थप मिहेनत गर्नुपर्छ,’ उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘संविधानप्रति बफदार हुने र संविधानको खुड्किलामा टेकेर काम गर्ने हो ।’ संविधान, कानुन, पार्टीको बाचा पत्र अध्ययन गर्न उनले नवनिर्वाचित सांसदलाई अनुरोध गरे ।

जीवनशैली, सम्पत्ति विवरण, खाने लगाउने, कहाँ बस्ने सबै आचरण महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सोही अनुसार काम गर्न आग्रह गरे । मतदाता, क्षेत्र व्यवस्थापन, विज्ञ, मिडिया र अन्य पार्टीसँगको सम्बन्धमा पनि ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । ‘व्यक्तिगत समस्या समाधान होइन । प्रणाली सुधार गर्न आएका हौँ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले जनताको आशा अनुसार काम गर्न निर्देशन दिए ।

‘विदेशिएकालाई देशमा फर्किन सक्छु भन्ने देखाउनु पर्ने छ । अस्पतालमा जान नेता खोज्नुपर्ने । कर तिर्न जाँदा अन्डर टेबुलको अन्त्य गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने । रास्वपाले पाएको मत पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन शाह र निर्वाचिन सांसदको जोश र आशाको मिश्रणबाट आएको उनले बताए ।

उद्घाटन सत्रमा सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाह भने अनुपस्थित रहे । उपसभापति अर्यालका अनुसार स्वास्थ्यका कारण उद्घाटनमा उनीहरू नआएका हुन् । ‘उहाँहरूलाई भोलि उपस्थित गराउने प्रयास गर्नुछु,’ अर्यालले भने । रास्वपाको अभिमुखीकरण कार्यक्रम बुधबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

जसमा विज्ञहरूले संसदीय अभ्यास, विधायकी प्रक्रिया, नीति निर्माण, संसदीय समितिहरूको भूमिका, बजेट तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया, साथै निर्वाचन क्षेत्रमा जनतासँग प्रभावकारी सम्बन्ध कायम राख्ने विषयमा विज्ञहरूले ज्ञान दिनेछन् ।

तस्वीरहरू : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
नवनिर्वाचित सांसद रास्वपा संसदीय अभ्यास
लेखक
दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित