आज राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन बुझाइँदै

समानुपातिक सांसदहरूलाई निर्वाचित प्रमाणपत्र दिएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को निर्वाचन परिणामसहितको समग्र प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाइने सहायक प्रवक्ता जिसीले बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ५ गते ७:३१

५ चैत, काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ निर्वाचित ११० सांसदलाई आज प्रमाणपत्र प्रदान गरिने भएको छ । आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन पनि बुझाइँदै छ ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरण गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन परिणामसहितको समग्र प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए ।

राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन परिणामसहितको समग्र प्रतिवेदन बुझाएपछि नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने बाटो खुल्ने छ ।

फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ ।

आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको ११० जना समानुपातिक सांसदहरुको विवरण अनुसार रास्वपाका ५७ जना समानुपातिक सांसद छन् ।

प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जितेको नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकबाट २० र प्रत्यक्षतर्फ ९ सिट जितेको नेककपा एमालेले समानुपातिकबाट १६ सिट जितेको छ ।

यसैगरी प्रत्यक्षतर्फ ८ सिट जितेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले समानुपातिकबाट ९ सांसद पाएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ ३ सिट जितेको श्रम संस्कृति पार्टी र १ सिट जतेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समानुपातिकतर्फ समान ४/४ जना सांसद पाएका छन् ।

 

निर्वाचन प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समानुपातिक सांसद
