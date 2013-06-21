रोल्पामा कक्षा ९ का विद्यार्थीले बनाए बन्दुक

सूर्यप्रकाश बुढामगर सूर्यप्रकाश बुढामगर
२०८२ चैत ५ गते ७:१९

५ चैत, रोल्पा । परिवर्तन गाउँपालिका-५ कोरलका कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थी उमित बुढामगरले बन्दुक बनाएका छन् ।

बुढामगर परिवर्तन गाउँपालिका-१ कुरेलीको बाल कल्याण मावि उपबाङ्मा अध्यन गर्छन् । १५ वर्षका उनले दुई हप्ता लगाएर एम-१४ नाम दिएर बन्दुक निर्माण गरेका हुन् ।

स्रोत साधन जुटाउन मुस्किल थियो तर प्रयोगविहीन सामग्रीको प्रयोग गरेर बन्दुक निर्माण गरेको बुढामगरले बताए । चरा धपाउनका लागि बन्दुक निर्माण गरेको उनको भनाइ छ । ‘बन्दुक बनाउँदा मैले काठ, फलामका पाइप, ब्याट्री र बाँसको जडान गरेको छु’, उनले भने, ‘ उनले भने ।

सलाइको काँटी प्रयोग गरेर बन्दुक पड्काउन सकिन्छ । बुढामगरले घरेलु सामग्रीको प्रयोग गरेर बन्दुक बनाएपछि परिवर्तन गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष मैते बुढा मगर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रवीणकुमार बुढामगर,विद्यालयका प्रधानाध्यापक पूर्णबहादुर वलीलगायत विद्यालयका शिक्षक-शिक्षिका र सुरक्षाकर्मीले समेत खादा र अबिर लगाएर बधाई दिएका छन् ।

यो पालिक बेलाबेला चर्चामा आइरहेन्छ । यसअघि २०८० सालमा वडानम्बर-४ पाछाबाङको गाउँडेरा गाउँकी खुशी बुढामगरले १० महिनामा ७ वटा लोकसेवाका परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि देशभरी चर्चा भएको थियो ।

सम्बन्धित खबर

डोटीमा बन्दुकको छर्रा लागेर एकको मृत्यु

आत्महत्यामा प्रयोग भएको बन्दुक अर्ध स्वचालित, पूर्वब्रिटिस लाहुरेले लिएका थिए लाइसेन्स

भक्तपुरमा कन्चटमा गोली हानेर आत्महत्या घटना : बरामद बन्दुक लाइसेन्स प्राप्त

मकवानपुरमा साथीले बोकेको बन्दुक पड्किंदा एक जनाको मृत्यु

सिंहदरबारमा एसएलआर ताक्ने युवामाथि यसअघि नै ज्यान मार्ने उद्योगसहित ८ मुद्दा

