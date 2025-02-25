News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखले इटालियन क्लब एटालान्टामाथि ४-१ को जित निकाल्दै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाएको छ।
- बायर्नले समग्रमा १०-२ को फराकिलो अग्रता सहित अन्तिम आठमा प्रवेश गरेको हो।
- ह्यारी केनले दुई गोल गर्दै च्याम्पियन्स लिगमा आफ्नो गोल संख्या ५० पुर्याएका छन्।
५ चैत, काठमाडौं । जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखले इटालियन क्लब एटालान्टामाथि सहज जित निकाल्दै युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाएको छ ।
घरेलु मैदान एलियान्ज एरेनामा भएको दोस्रो लेगमा बायर्नले ४-१ को जित निकाल्दै समग्रमा १०-२ को फराकिलो अग्रता सहित अन्तिम आठमा प्रवेश गरेको हो ।
बायर्नको जितमा ह्यारी केनले दुई गोल गरे भने लेनार्ट कार्ल र लुइस डियाजले एक–एक गोल थपे । एटालान्टाका लागि लाजार सामार्जिकले सान्त्वना गोल गरे ।
खेलको २५औं मिनेटमा भीएआर निर्णयपछि पेनाल्टी पाएको बायर्नका लागि केनले दोस्रो प्रयासमा गोल गर्दै अग्रता दिलाए । यसअघि उनको प्रहार गोलकिपरले बचाए पनि नियम उल्लंघनका कारण पेनाल्टी दोहोर्याइएको थियो ।
५४औं मिनेटमा केनले शानदार प्रहारमार्फत दोस्रो गोल गर्दै च्याम्पियन्स लिगमा आफ्नो गोल संख्या ५० पुर्याए । उनले यो उपलब्धि ६६ खेलमा हासिल गरेका हुन्, जुन लियोनल मेस्सी सँग बराबरी हो भने क्रिस्टियानो रोनाल्डोको भन्दा छिटो हो ।
५६औं मिनेटमा कार्लले डियाजको पासमा गोल गर्दै अन्तर बढाए भने ७०औं मिनेटमा डियाजले तीव्र आक्रमणपछि उत्कृष्ट फिनिस गर्दै स्कोर ४-० बनाए ।
८५औं मिनेटमा सामार्जिकले हेडमार्फत एक गोल फर्काए पनि एटालान्टाका लागि त्यो केवल सान्त्वना गोल बन्यो ।
पहिलो लेगमै ६-१ को जित निकालेको बायर्नले समग्रमा १०-२ को प्रभावशाली नतिजासहित क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गर्दै अब स्पेनिस जायन्ट रियल मड्रिडसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
