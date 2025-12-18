+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नगरकोट घुमघाममा सन्नी लियोनी र पति डेनियल वेभर (तस्वीर)

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ चैत ५ गते १२:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी र उनका पति डेनियल वेभर हाल नेपालमा छन् र नगरकोटको भ्यू टावरबाट उपत्यकाको दृश्यावलोकन गरेका छन्।
  • सन्नी र डेनियलले सामाजिक सञ्जालमा नगरकोट र वरपरका आकर्षक तस्वीर र भिडियो सेयर गरेका छन् र डेनियलले हिमालयको प्राकृतिक सौन्दर्यले मन जितेको उल्लेख गरेका छन्।
  • सन्नी लियोनी नेपाल झन्डै सातौं वा आठौं पटक घुम्न आएकी हुन् र उनी एमटीभी स्पिल्ट्सभिल्लामा ब्यस्त छिन् भने डेनियल अमेरिकी संगीतकर्मी, अभिनेता र उद्यमी हुन्।

काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री तथा टिभी होस्ट सन्नी लियोनी अहिले नेपालमा छिन् । दुई महिनाअघि एक क्यासिनो उद्घाटनमा आएकी उनी अहिले पतिसहित घुम्न आएकी हुन् ।

बुधबार दिउँसो उनी पति डेनियल वेभरसहित नगरकोटको भ्यू टावर पुगिन् र त्यहाँबाट उपत्यकाको दृश्यावलोकन गरिन् । उनीहरूले त्यहाँबाट देखिने हिमश्रृंखलाको पनि अवलोकन गरे ।

सन्नी र डेनियलले सामाजिक सञ्जालमार्फत नगरकोट र त्यहाँ वरपर घुमेका आकर्षक तस्वीर र भिडियो सेयर गरेका छन् । हिमालय र नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यले आफूहरूको मन जितेको डेनियलले एक्स (ट्वीटर)मा उल्लेख गरेका छन् ।

‘विशेष क्षण र स्पष्टता भेटेकी छु’ डेनियलसँगको फोटो सेयर गर्दै सन्नी लेख्छिन् । अर्को पोस्टमा उनले नगरकोटबाट देखिने दृश्य सेयर गर्दै लेखेकी छन्, ‘योभन्दा धेरै सौन्दर्य अन्त भेटेको छैन ।’

लियोनी र डेनियल यसअघि पनि पटक पटक नेपाल घुम्न आएका छन् । लियोनीको त यो झन्डै सातौं र आठौंपटकको नेपाल घुमघाम हो । उनी पहिलोपटक ब्रान्ड इन्डोर्समेन्ट, त्यसपछि केही क्यासिनो उद्घाटन, फिल्म प्रिमियर लगायतका अवसरमा काठमाडौं आएकी छन् ।

उनले यसअघि परिवारसहित नेपाल घुम्न आउने बताउने गरेकी थिइन् । लियोनी अहिले एमटीभी स्पिल्ट्सभिल्लामा ब्यस्त छिन् भने उनको पछिल्लो फिल्म ‘केनेडी’ हालै प्रदर्शनमा आएको थियो ।

डेनियल अमेरिकी संगीतकर्मी, अभिनेता, उद्यमी हुन् । सन् २०११ मा विवाह गरेको यो जोडीलाई बलिउडको पावरफुल कपलमध्ये मानिन्छ । उनी सांगीतिक समूह ‘द डिस्प्यारोज’का गिटारिस्ट र रक आर्टिस्ट हुन् । उनले सन् २०२५ मा प्रमुख भारतीय सहरमा ‘बिलिभ इन्डिया टूर’ गरेका थिए ।

उनले ज्याकपट, एक पहेली लीला, बेइमान लभ लगायतका फिल्ममा पनि अभिनय गरेका छन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
सन्नी लियोनी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित