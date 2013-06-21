‘लालिमा’ र ‘आबाट आमा’ को शनिबारसम्मको कमाइ कति छ ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १२:५५

  • चलचित्र विकास बोर्डले ७ चैतसम्म 'लालिमा' फिल्मले ५ लाख २९ हजार ७३८ रुपैयाँ ग्रस कमाएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
  • 'आबाट आमा' फिल्मले प्रदर्शनको ५१ दिनमा १३ करोड १० लाख ९२ हजार ७७५ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
  • 'कुमारी' र 'रमिताको पिरती' फिल्मको लाइफटाइम कलेक्सन क्रमशः ६६ लाख २५ हजार ४५१ र ३० लाख ८४ हजार ८४३ रुपैयाँ छ।

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले पछिल्लो शनिबारसम्मको बक्सअफिस विवरण बाहिर ल्याएको छ । ७ चैत शनिबारसम्म ‘लालिमा’ को कमाइ ५ लाख २९ हजार ७३८ रुपैयाँ ग्रस छ ।

मिराज रोशन निर्देशित फिल्मले सोही अवधिसम्म २०४० वटा टिकट बेचेको छ । यौनकर्मी महिलाको संघर्ष र वेदनाको कथावस्तुमा बनेको यो फिल्ममा रोश्नी अधिकारीको शीर्ष भूमिका छ ।

आइतबार मात्र प्रदर्शनको ५१ दिन मनाएको फिल्म ‘आबाट आमा’ ले शनिबारसम्म १३ करोड १० लाख ९२ हजार ७७५ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । चन्द्र पन्त निर्देशित फिल्मलाई ५ लाख ३ हजार ११४ जनाले हेरेका छन् अर्थात टिकट बिक्री भयो ।

दिनेश राउत निर्देशित फिल्म ‘कुमारी’ को लाइफटाइम कलेक्सन ६६ लाख २५ हजार ४५१ नेरु ग्रस छ । ‘रमिताको पिरती’ को लाइफटाइम कलेक्सन ३० लाख ८४ हजार ८४३ रुपैयाँ ग्रस छ ।

आबाट आमा लालिमा
‘आबाट आमा’ ले मनायो ५१ दिन, पल शाहलाई लिएर बैशाखदेखि दोस्रो भाग छायांकन

‘आबाट आमा’ ले मनायो ५१ दिन, पल शाहलाई लिएर बैशाखदेखि दोस्रो भाग छायांकन
‘आबाट आमा’ को कमाइ १३ करोड नाघ्यो

‘आबाट आमा’ को कमाइ १३ करोड नाघ्यो
‘आबाट आमा’ बन्यो पल शाहको सर्वाधिक कमाउने फिल्म

‘आबाट आमा’ बन्यो पल शाहको सर्वाधिक कमाउने फिल्म
‘आबाट आमा’ बन्यो २०८२ सालमा दोस्रो धेरै कमाउने नेपाली फिल्म

‘आबाट आमा’ बन्यो २०८२ सालमा दोस्रो धेरै कमाउने नेपाली फिल्म
आफ्नै रेकर्ड तोड्न पल शाहको ‘आबाट आमा’ ले कमाउनुपर्नेछ थप ४१ लाख !

आफ्नै रेकर्ड तोड्न पल शाहको ‘आबाट आमा’ ले कमाउनुपर्नेछ थप ४१ लाख !
‘आबाट आमा’ को देशब्यापी कमाइ ११ करोड नाघ्यो

‘आबाट आमा’ को देशब्यापी कमाइ ११ करोड नाघ्यो

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’
चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- ‘इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

