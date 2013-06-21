बक्सअफिस :

‘आबाट आमा’ को कमाइ १३ करोड नाघ्यो

कुमारी, रमिताको पिरती, प्रवासी जीवनको कति छ ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते २०:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चन्द्र पन्त निर्देशित फिल्म ‘आबाट आमा’ ले घरेलु बक्सअफिसमा १३ करोड २ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
  • दिनेश राउत निर्देशित फिल्म ‘कुमारी’ ले ६६ लाख १४ हजार ७५१ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
  • सुदीप्ता अधिकारी निर्देशित ‘रमितको पिरती’ ले ३० लाख ७० हजार ७५३ रुपैयाँ र राजेश हमाल अभिनित ‘प्रवासी जीवन’ ले १ लाख ४४ हजार २७० रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।

काठमाडौं । चन्द्र पन्त निर्देशित फिल्म ‘आबाट आमा’ ले घरेलु बक्सअफिसमा १३ करोड रुपैयाँ ग्रस कमाइको आँकडा छोएको छ । सोमबार बेलुकासम्मको कलेक्सन १३ करोड २ लाख ग्रस हुन आउँछ ।

सिनेपाः बक्सअफिसले ल्याएको पछिल्लो शनिबारसम्मको कलेक्सन १२ करोड ९९ लाख ३ हजार ८२० रुपैयाँ ग्रस छ । आइतबार १ लाख र सोमबार १ लाखभन्दा धेरैको कमाइ यसको नाममा छ ।

दिनेश राउत निर्देशित फिल्म ‘कुमारी’ ले पछिल्लो शनिबारसम्म ६६ लाख १४ हजार ७५१ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।

सुदीप्ता अधिकारी निर्देशित ‘रमितको पिरती’ ले सोही अवधिसम्म ३० लाख ७० हजार ७५३ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।

राजेश हमाल अभिनित फिल्म ‘प्रवासी जीवन’ को कमाइ १ लाख ४४ हजार २७० रुपैयाँ ग्रस छ ।

'आबाट आमा' बन्यो पल शाहको सर्वाधिक कमाउने फिल्म

'आबाट आमा' बन्यो २०८२ सालमा दोस्रो धेरै कमाउने नेपाली फिल्म

आफ्नै रेकर्ड तोड्न पल शाहको 'आबाट आमा' ले कमाउनुपर्नेछ थप ४१ लाख !

'आबाट आमा' को देशब्यापी कमाइ ११ करोड नाघ्यो

पल शाह स्टारर 'आबाट आमा' को कमाइ १० करोड पुग्यो

'आबाट आमा' को नेपाल कमाइ ७ करोड नाघ्यो

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित