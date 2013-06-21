‘आबाट आमा’ को कमाइ १३ करोड नाघ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । चन्द्र पन्त निर्देशित फिल्म ‘आबाट आमा’ ले घरेलु बक्सअफिसमा १३ करोड रुपैयाँ ग्रस कमाइको आँकडा छोएको छ । सोमबार बेलुकासम्मको कलेक्सन १३ करोड २ लाख ग्रस हुन आउँछ ।
सिनेपाः बक्सअफिसले ल्याएको पछिल्लो शनिबारसम्मको कलेक्सन १२ करोड ९९ लाख ३ हजार ८२० रुपैयाँ ग्रस छ । आइतबार १ लाख र सोमबार १ लाखभन्दा धेरैको कमाइ यसको नाममा छ ।
दिनेश राउत निर्देशित फिल्म ‘कुमारी’ ले पछिल्लो शनिबारसम्म ६६ लाख १४ हजार ७५१ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।
सुदीप्ता अधिकारी निर्देशित ‘रमितको पिरती’ ले सोही अवधिसम्म ३० लाख ७० हजार ७५३ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।
राजेश हमाल अभिनित फिल्म ‘प्रवासी जीवन’ को कमाइ १ लाख ४४ हजार २७० रुपैयाँ ग्रस छ ।
