‘आबाट आमा’ ले मनायो ५१ दिन, पल शाहलाई लिएर बैशाखदेखि दोस्रो भाग छायांकन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १३:२६

  • फिल्म 'आबाट आमा' ले ५१ दिन प्रदर्शन पूरा गरी २५ हलमा प्रदर्शन भएको छ र कम्तीमा १३ करोड रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
  • निर्देशक चन्द्र पन्तले दोस्रो श्रृंखला 'आबाट आमा २' को छायांकन बैशाख दोस्रो साताभित्र सुरु हुने जानकारी दिनुभयो।
  • दोस्रो श्रृंखलाको कथा पूर्णरुपमा भिन्न हुनेछ र पल शाह मात्र अनुबन्धित भइसकेको छ भने अन्य कलाकार निश्चित भइसकेका छैनन्।

काठमाडौं । फिल्म ‘आबाट आमा’ ले आइतबार प्रदर्शनको ५१ दिन मनाएको छ । यस अवसरमा राजधानीमा आयोजित समारोहमा निर्माताले प्राविधिक, कलाकार, संचारकर्मी, वितरक, प्रदर्शकलाई सम्मान पत्र प्रदान गरे ।

सो अवसरमा निर्देशक चन्द्र पन्तले साथको लागि दर्शकलाई धन्यवाद दिए । उनका अनुसार, फिल्मले आइतबार मुलुकका २५ हलमा प्रदर्शनको यो उपलब्धि हासिल गरेको हो ।

चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार, फिल्मले अहिलेसम्म कम्तीमा १३ करोड रुपैयाँ ग्रसको आँकडा पार गरेको छ । पहिलो भागले व्यवसायिक सफलता प्राप्त गरेपछि कार्यक्रममा दोस्रो श्रृंखला चाँडै ल्याउने घोषणा समेत गरियो ।

निर्देशक पन्तका अनुसार बैशाख दोस्रो साताभित्र ‘आबाट आमा २’ को छायांकन सुरु हुँदैछ ।

फिल्मको दोस्रो श्रृंखलाको कथावस्तु अघिल्लोभन्दा पूर्णतः भिन्न हुने पन्तले बताए । ‘यसको कथा पूर्णरुपमा भिन्न हुनेछ । कथा एकापसमा जोडिएको छैन’ पन्तले भने, ‘पूर्ण नयाँ कथा र इमोसन जोडेर दोस्रो श्रृंखला बन्नेछ ।’

दोस्रो श्रृंखलामा इमोसनसहित नयाँ कथा र सकेसम्म नयाँ कलाकारलाई देख्न सकिने उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म पल शाहमात्र दोस्रो श्रृंखलामा अनुबन्धित भएको जानकारी उनले दिए । ‘पलबाहेक अन्य कलाकार निश्चित भैसकेको छैन’ पन्तले भने ।

प्राविधिक लगायतको टोली भने अघिल्लो भागबाटै लिइने भएको छ ।

आबाट आमा
‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

