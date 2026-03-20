बर्दियामा अवरुद्ध सडक खुलाउने क्रममा झडप, ९ राउन्ड हवाई फायर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–११ गणेशपुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा करिब एक दर्जन प्रहरी घाइते भएका छन्।
- स्थानीयले लागुऔषधका कारण दुई युवकको मृत्यु भएको भन्दै भारतीय सीमा नाकाबाट लागुऔषध तस्करी भएको आरोप लगाएर बाटो अवरुद्ध गरेका थिए।
- प्रहरीले ९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको र स्थिति नियन्त्रणका लागि ९ राउन्ड हवाई फायर गरेको डीएसपी प्रमेश बिष्टले बताए।
१० चैत, काठमाडौं । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–११ गणेशपुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ ।
झडपको क्रममा करिब एक दर्जन प्रहरी घाइते भएको बताइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका डीएसपी प्रमेश बिष्टका अनुसार दुई युवकको केही दिनअघि ज्यान गएको थियो ।
सुतिरहेको अवस्थामा बेहोस भएको भन्दै सुरेश खटिक र बहुरोन खटिकलाई अस्पताल पुर्याइएको थियो । उनीहरूको मृत्यु भइसकेको छ । लागुऔषधका कारण मृत्यु भएको र भारतीय सीमा नाकाबाट खुलेआम लागुऔषध तस्करी भएको भन्दै स्थानीयले बाटो अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन गरेका थिए ।
बाटो खुलाउने क्रममा प्रहरीसँग झडप भएको हो । प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने ९ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको डीएसपी बिष्टले बताए । स्थिति नियन्त्रणमा प्रहरीले ९ राउन्ड हवाई फायर गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4