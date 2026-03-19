कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए कांग्रेसले समानुपातिक सांसद फिर्ता बोलाउन सक्ने

नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक सांसदको भूमिका कमजोर देखिए फिर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १५:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक सांसदको भूमिका कमजोर देखिए फिर्ता बोलाउनसक्ने नयाँ प्रावधान लागू गरेको छ।
  • उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विधानको दफा ४० अनुसार सांसदको जवाफदेहीपन र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउनुभयो।
  • पार्टीले कार्यसम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक नदेखिएमा सांसदलाई जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका बनाउने तयारीमा छ।

१५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक सांसदको भूमिका कमजोर देखिए फिर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजोदेखि सुरु भएको ‘संसदीय सचेतना कार्यक्रम’मा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा कमजोर देखिए पार्टीले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउनसक्ने नयाँ प्रावधान बारे जानकारी गराएका हुन् ।

विशेष महाधिवशेनबाट पारित विधानमा राखिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार संसदीय भूमिका कमजोर देखिए फिर्ता हुने बारेमा सांसदहरुलाई शर्माले जानकारी गराएका हुन् । शर्माले विधानको दफा ४० पढेर सांसदलाई सुनाएका थिए । उक्त दफामा पार्टीका तर्फबाट समानुपातिकतर्फ संघ र प्रदेशमा भएका सांसदको संसदीय जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने व्यवस्था छ ।

प्रचलित कानुन विपरीत काम गरेको ठहर भएमा, पार्टीको निर्देशन र मुल्यमान्यता विपरीत काम गरेमा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक नदेखिएमामा समानुपातिक सांसदलाई पार्टीले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्ने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले दर्ता र स्वीकृति प्रदान गरेको संशोधित उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पार्टीले सांसदहरु समेतको सुझाव समेटेर निर्देशिका बनाउने उपसभापति शर्माले जानकारी गराए ।

Hot Properties

पूर्णबहादुरको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्नेबारे कांग्रेस पदाधिकारीमा छलफल

पूर्णबहादुरको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्नेबारे कांग्रेस पदाधिकारीमा छलफल
ओली र लेखकलाई तत्काल रिहाइ गर्न कांग्रेस कैलालीको माग

ओली र लेखकलाई तत्काल रिहाइ गर्न कांग्रेस कैलालीको माग
ओली-लेखक पक्राउबारे कांग्रेसले भन्यो- सरकार संयमित नभए देश द्वन्द्वतर्फ जानसक्छ

ओली-लेखक पक्राउबारे कांग्रेसले भन्यो- सरकार संयमित नभए देश द्वन्द्वतर्फ जानसक्छ
कांग्रेसले भन्यो- हामीले कुनै आन्दोलन तय गरेका छैनौं, सरकारको निष्पक्षता खोज्छौं

कांग्रेसले भन्यो- हामीले कुनै आन्दोलन तय गरेका छैनौं, सरकारको निष्पक्षता खोज्छौं
कांग्रेसको निष्कर्ष- सरकारको व्यवहार चयनमुखी

कांग्रेसको निष्कर्ष- सरकारको व्यवहार चयनमुखी
लेखकको गिरफ्तारीबारे कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका शीर्ष नेता छुट्टै छलफलमा

लेखकको गिरफ्तारीबारे कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका शीर्ष नेता छुट्टै छलफलमा

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
