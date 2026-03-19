कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए कांग्रेसले समानुपातिक सांसद फिर्ता बोलाउन सक्ने

- नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक सांसदको भूमिका कमजोर देखिए फिर्ता बोलाउनसक्ने नयाँ प्रावधान लागू गरेको छ।
- उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विधानको दफा ४० अनुसार सांसदको जवाफदेहीपन र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउनुभयो।
- पार्टीले कार्यसम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक नदेखिएमा सांसदलाई जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका बनाउने तयारीमा छ।
१५ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक सांसदको भूमिका कमजोर देखिए फिर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजोदेखि सुरु भएको ‘संसदीय सचेतना कार्यक्रम’मा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा कमजोर देखिए पार्टीले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउनसक्ने नयाँ प्रावधान बारे जानकारी गराएका हुन् ।
विशेष महाधिवशेनबाट पारित विधानमा राखिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार संसदीय भूमिका कमजोर देखिए फिर्ता हुने बारेमा सांसदहरुलाई शर्माले जानकारी गराएका हुन् । शर्माले विधानको दफा ४० पढेर सांसदलाई सुनाएका थिए । उक्त दफामा पार्टीका तर्फबाट समानुपातिकतर्फ संघ र प्रदेशमा भएका सांसदको संसदीय जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने व्यवस्था छ ।
प्रचलित कानुन विपरीत काम गरेको ठहर भएमा, पार्टीको निर्देशन र मुल्यमान्यता विपरीत काम गरेमा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक नदेखिएमामा समानुपातिक सांसदलाई पार्टीले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले दर्ता र स्वीकृति प्रदान गरेको संशोधित उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पार्टीले सांसदहरु समेतको सुझाव समेटेर निर्देशिका बनाउने उपसभापति शर्माले जानकारी गराए ।
