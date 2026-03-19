१० वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा फुड एन्ड बेभरेज एन्ड हस्पिटालिटी एक्स्पो सुरु भएको छ । बिहीबारदेखि सुरु भएको एक्स्पोमा ३ सयभन्दा बढी स्टल रहेका छन् । एक्स्पो शनिबारसम्म चल्नेछ ।
नेपालको खाद्य तथा पेय पदार्थ र आतिथ्यसँग सम्बन्धित उद्योगहरू एक महत्वपूर्ण क्षणको सँघारमा छन्। विगत दुई दशकमा रेस्टुरेन्ट, होटल, क्याटरिङ सर्भिस र खाद्य प्रशोधन व्यवसायहरू फस्टाउँदै गएका छन्, जसले नेपालीहरूको जीवनशैली, खानपान र उत्सव मनाउने तरिकामा आमुल परिवर्तन ल्याएको छ।
२०२६ मा प्रवेश गर्दा, यस क्षेत्रको गति पहिलेभन्दा अझ बलियो छ र जीएआई फुड एन्ड बेभरेज एन्ड हस्पिटालिटी जस्ता मञ्चहरू यस क्षेत्रको व्यापारको केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेका छन्।
नेपालको एफ एन्ड बी उद्योगमा २५ हजार ५०० भन्दा बढी प्रतिष्ठान छन्, जसले झन्डै ९४ हजार मानिसलाई रोजगारी दिएको छ। देशमा होटल र रिसोर्टहरू द्रुत गतिमा खुलिरहेका छन् र आगामी दुई वर्षभित्र २५ भन्दा बढी नयाँ तारे होटलहरू सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
