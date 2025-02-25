पीएम कप एनभीए भलिबल लिग : महिलातर्फ पुलिस र एपीएफको विजयी सुरुवात

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१० वैशाख, काठमाडौं । रेडबुल दशौं पीएम कप एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल लिग २०८३ मा महिलातर्फ दुई विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र नेपाल एपीएफ क्लबले विजयी सुरुवात गरेका छन् ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाल कभर्डहलमा बिहीबारदेखि सुरु भएको लिगमा साविक विजेता समेत रहेको पुलिसले बुटवलको एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई सोझो सेटमा हरायो ।
प्रतिस्पर्धात्मक पहिलो सेट टाइब्रेकरमा २६-२४ ले आफ्नो पक्षमा पारेको पुलिसले त्यसपछि दुई सेट २५-१६, २५-१७ ले सहजै जित्यो । पुलिसकी उषा भण्डारी खेलको प्लेयर अफ दि म्याच घोषित भइन् ।
यस्तै महिलातर्फ बिहीबार बिहान भएको पहिलो खेलमा एपीएफले अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ३-१ को सेटमा हरायो ।
प्रतिस्पर्धात्मक बनेको पहिलो सेट एपीएफले २५-२३ ले जितेर खेलमा अग्रता लिएको थियो । तर आर्मीले पुनरागमन गर्दै दोस्रो सेट २५-१७ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेल १-१ को स्थितिमा पुर्यायो ।
त्यसपछि एपीएफले तेस्रो र चौथो सेट समान २५-१९ को स्कोरमा जित्दै खेल जितेको हो ।
एनभीए लिगमा महिलातर्फ उत्कृष्ट ६ टोलीले सिंगल राउण्ड रोविनका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यस्तै पुरुषतर्फ उत्कृष्ट ८ टोली सहभागि छन् । पुरुषतर्फ बिहीबारै दुई खेल हुनेछ ।
प्रतिक्रिया 4