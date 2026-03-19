+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

'एशिया इन्टरनेशनल युनिभर्सिटी'मा नेपाली विद्यार्थीको प्रस्तुति उत्कृष्ट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १७:०९

१० वैशाख, काठमाडौं । एशिया इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक दिवस सम्पन्न भएको छ । यस कार्यक्रममा भारत, नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, इजिप्ट, मोरक्को, यमन, यूएई, सुडान, अल्जेरिया, अफगानिस्तान तथा टर्कीका विद्यार्थीहरूले उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाएका थिए।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशका संस्कृतिहरूबीच आपसी समझदारी, सम्मान र एकताको भावना विकास गर्नु रहेको विश्वविद्यालयले  जानकारी दिएको छ ।

सहभागी विद्यार्थीहरूले आफ्ना देशका परम्परागत पहिरन, सांस्कृतिक झाँकी, परिकार (खानपान), गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न देशका स्टलहरू राखिएको थियो, जहाँ दर्शकहरूले फरक–फरक देशका परिकारहरूको स्वाद लिनुका साथै तिनका सांस्कृतिक विशेषताको अवलोकन गरे ।

कार्यक्रममा नेपाली विद्यार्थीहरूले आफ्नो मौलिक संस्कृति, परम्परागत नृत्य, गीत तथा परिकारलाई प्रभावकारी र सुसज्जित ढंगले प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूको प्रस्तुति उत्कृष्ट ठहरिँदै समग्रमा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो।

हाल एशिया इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीमा ७६ जना नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । ८ जना नेपाली प्राध्यापक तथा शैक्षिक कर्मचारीहरू कार्यरत छन् ।

नेपाली समुदाय उज्बेकिस्तानमा आफ्नो संस्कृति प्रस्तुत गर्न अत्यन्त सक्रिय देखिएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत उज्बेक नागरिकहरूले नेपालबारे थप जानकारी प्राप्त गरिरहेका छन्, जसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस किसिमका कार्यक्रमले फरक-फरक देशका विद्यार्थीबीच सांस्कृतिक आदान–प्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्ने र सम्बन्ध सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित