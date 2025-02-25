फुटबलमा मैदानबाहिरको खेल : समाधान खोज्दै एन्फा

२०८३ वैशाख १३ गते १४:०७ २०८३ वैशाख १३ गते १४:०७

रोशन महर्जन

लिगहरू सञ्चालनमा छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता पनि भइरहेकै छ । तर भित्र, संस्थाको आधार मानिने नेतृत्व र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

रोशन महर्जन

फुटबलमा मैदानबाहिरको खेल : समाधान खोज्दै एन्फा

  • सातदोबाटोस्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नेतृत्व विवाद र वैधानिकता प्रश्नमा परेको छ, जसले संस्थाको दिशा अस्पष्ट बनाएको छ ।
  • राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एन्फाबीचको सम्बन्ध असन्तुलित हुँदा निर्णयहरू प्रभावित भएका छन् र खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूमा अनिश्चितता बढेको छ ।
  • समाधानका लागि पारदर्शी निर्वाचन, राखेपसँग सन्तुलित समन्वय, कानुनी स्पष्टता र संवाद आवश्यक रहेको छ ।

मेरो घर नजिकैको सातदोबाटोस्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को मुख्यालयमा आज पनि विहान उस्तै सुरु हुन्छ । यो त्यही स्थान हो, जहाँ हाम्रो खेतबारी थियो ।

तत्कालीन सरकारले विसं २०३० मा चक्रपथ बनाउन हाम्रो खेतबारी अधिकरण गरिसकेपछि पनि टक्सार विभाग बनाउने भने थप खेतबारी अधिकरणको सूचीमा राखे पश्चात गुमाएको जग्गा हो त्यो ।

तर टक्सार विभागको योजना अलपत्र पारियो अनि फेरी पछि त्यही स्थानमा अर्बुद रोगको अस्पताल बनाउने भनेर भनियो । दुर्भाग्यवश, अर्बुद रोगको अस्पताल पनि बनेन बरु धरानमा बीपी मेमोरियल अस्पताल भनेर योजना उता सारियो ।

त्यसपछि यो हाम्रो यो खेतबारी खुल्ला मैदानको रुपमा निक्कै वर्ष अलपत्र रहयो र त्यहाँ हामी लगायत थुप्रै मेरा अनि मभन्दा पुराना पुस्ताले फुटबल खेलेर आफुहरुलाई फुटबल खेलसँग करिब हुन ठुलो मद्दत पुर्‍यायो । यो विसं २०४६ पछिको दशकको कुरा हो ।

आजको मितिमा मैदानमा खेलाडीहरू अभ्यासमा व्यस्त छन्—पास, काउन्टर अनि गोलको अभ्यास । सबै कुरा सामान्य देखिन्छ छेवैबाट हेर्दा र देख्दा ।

तर भवनको भित्र छिर्दा, हावामा एउटा अदृश्य तनाव छ । फाइलहरू सरिरहेका छन्, बैठकहरू बसिरहेका छन्, तर निर्णयहरू अल्झिरहेका छन् । एकजना प्रशिक्षक आफ्नो टिमलाई हेरिरहेका छन् । उनको ध्यान खेलाडीको फिटनेसमा छ, तर मनमा एउटा गहिरो प्रश्न छ- ‘हामी कहाँ जाँदैछौं ?’ र चुपचाप मैदानतिर हेर्दै भन्छन् ‘खेलाडीहरू तयार छन्, तर संस्था तयार छ कि छैन, थाहा छैन ।’

***

नेपालमा फुटबल सधैं आशाको खेल रह्यो । दशरथ रंगशालामा बज्ने हुटिङ, झण्डा बोकेर नाच्ने समर्थकहरू अनि राष्ट्रिय टिमको जितले दिएको खुसी- यी सबैले फुटबललाई केवल खेल होइन, भावनाको केन्द्र बनाएको छ । तसर्थ नेपालमा फुटबल केवल खेल होइन भावना हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यही भावनामा अनिश्चितताको छाँया पर्न थालेको छ ।

तर पछिल्ला केही वर्षमा, यही भावनाभित्र एउटा अनिश्चितता घुलिएको छ । बाहिरबाट एन्फा सक्रिय देखिन्छ । लिगहरू सञ्चालनमा छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता पनि भइरहेकै छ । तर भित्र, संस्थाको आधार मानिने नेतृत्व र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

कार्यकाल सकिएको नेतृत्व, विवादित निर्वाचन प्रक्रिया, र निर्णयहरूको वैधता माथि उठेका प्रश्नहरूले एन्फालाई एउटा यस्तो अवस्थामा ल्याइदिएको छ जहाँ संस्था चलिरहेको देखिन्छ, तर दिशा स्पष्ट छैन ।

यो अन्योललाई अझ जटिल बनाउँछ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) सँगको सम्बन्ध । सरकारी निकाय र स्वायत्त खेल संघबीचको सन्तुलन बारम्बार बिग्रिँदा निर्णयहरू दुई ध्रुवबीच अड्किन्छन् ।

एकातिर नियम र स्वायत्तताको कुरा, अर्कोतिर नियन्त्रण र जवाफदेहिताको प्रश्न । यो द्वन्द्व केवल कागजमा सीमित रहँदैन- यसको प्रभाव मैदानसम्म पुग्छ ।

***

मैदानमा दौडिरहेका खेलाडीलाई त्यो प्रभाव शब्दमा व्यक्त गर्न सजिलो छैन । तर उनीहरूको आँखामा देखिन्छ । अर्को प्रतियोगिता कहिले हुन्छ भन्ने थाहा छैन । टिमको तयारी कति समयसम्म निरन्तर राख्ने भन्ने अन्योल छ । कुनै पनि खेलाडीको करियर छोटो हुन्छ र त्यसमा पनि अनिश्चितता थपिँदा मानसिक दबाब बढ्छ ।

धेरै खेलाडीहरू बाहिरबाट बलिया देखिन्छन्, तर भित्र उनीहरू निरन्तर प्रश्नसँग जुधिरहेका हुन्छन्- ‘मेरो समय खेर त गइरहेको छैन ? अर्को मौका आउला कि नआउला ?’

प्रशिक्षकहरू पनि उस्तै अवस्थामा छन् । योजना बनाउँछन्, तर योजना कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । क्लबहरू लगानी गर्छन्, तर भविष्यको भरोसा पाउँदैनन् । समर्थकहरू अझै मैदानमा आउँछन्, तर उनीहरूको विश्वास बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ ।

यस्तो अवस्थामा समाधान केवल नेतृत्व परिवर्तन होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै जान्छ । समस्या व्यक्ति होइन—प्रणालीको हो । यदि आज एउटा समूह हटेर अर्को आयो भने पनि, यदि प्रक्रिया उही रह्यो भने समस्या दोहोरिन्छ ।

त्यसैले समाधान खोज्न पहिले स्वीकार गर्नुपर्छ, एन्फा अहिले एउटा संक्रमणकालमा छ । यस्तो अवस्थामा समाधान केवल आन्तरिक निर्णयबाट सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा विस्तारै स्पष्ट हुँदै जान्छ ।

यो विवाद बहुपक्षीय छ र यसको समाधान पनि बहुपक्षीय, कानुनी र कूटनीतिक हुनुपर्छ ।

***

एक साँझ, एन्फाको बैठक कक्षमा बसेका केही पदाधिकारीहरू बीच लामो छलफल चलिरहेको छ । बहस तिखो छ, मत फरक–फरक छन् । तर त्यो बहसको बीचमा एउटा कुरा क्रमशः स्पष्ट हुँदै जान्छ — यदि यो विवाद यत्तिकै लम्बियो भने, सबै हार्नेछन् । त्यही क्षणबाट समाधानको सम्भावना सुरु हुन्छ ।

समाधान कुनै जादुई निर्णयबाट आउने होइन । यो विश्वास पुनः निर्माण गर्ने प्रक्रियाबाट सुरु हुन्छ । सबैभन्दा पहिले, नेतृत्वको वैधानिकता स्पष्ट हुनुपर्छ। एक यस्तो निर्वाचन, जसमा कसैलाई शंका गर्ने ठाउँ नहोस्- न आन्तरिक रूपमा, न बाह्य रूपमा । जहाँ प्रक्रिया पारदर्शी होस्, परिणाम स्वीकार्य होस् ।

त्यसपछि, राखेप र एन्फाबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट र सन्तुलित बनाउनु आवश्यक हुन्छ । दुवैले आफ्नो भूमिका बुझ्नुपर्छ- न त अत्यधिक हस्तक्षेप, न त पूर्ण दूरी । एक यस्तो समन्वय, जहाँ खेलको हित पहिलो प्राथमिकता होस् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विश्वास कायम राख्नुपर्छ । फिफासँग खुला संवाद, स्पष्ट प्रतिबद्धता र नियमको सम्मान- यी सबैले एन्फालाई जोखिमबाट बाहिर ल्याउन सक्छ ।

सबैभन्दा पहिले, संवादको ढोका खोलिन्छ । एन्फा, राखेप, र फिफाबीच प्रत्यक्ष र पारदर्शी संवाद आवश्यक हुन्छ । कुनै एक पक्षले एक्लै निर्णय गर्ने होइन, सबैले एउटै टेबलमा बसेर सहमति खोज्ने ।
त्यसपछि कानुनी पक्षलाई स्पष्ट पारिन्छ । नेपालको खेलकुद ऐन र फिफाको नियमबीच कहाँ द्वन्द्व छ ?

कुन बुँदामा सरकारी हस्तक्षेप मानिन्छ, कुन बुँदामा स्वायत्तता आवश्यक हुन्छ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट व्याख्या बिना समाधान सम्भव हुँदैन । त्यसैले, एक साझा कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबीच सन्तुलन मिलोस् ।

यससँगै एउटा संक्रमणकालीन उपाय पनि आवश्यक हुन्छ । यदि विवाद गहिरो छ भने, एक स्वतन्त्र वा तटस्थ संरचना जस्तै ‘नर्मलाइजेसन कमिटी’ मार्फत केही समयका लागि संस्थालाई सञ्चालन गर्ने विकल्प अपनाउन सकिन्छ । यसले तत्कालको शक्ति संघर्षलाई रोक्छ र दीर्घकालीन समाधानका लागि समय दिन्छ ।

यो नर्मलाइजेसन कमिटीको लागि चाहिने ड्राफ्ट समेत अहिलेको सरकारको खेलकुद नजिकका सल्लाहकार(हरू)लाई समेत बुझाइसकेको अवस्था छ ।

अन्ततः, सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण हो विश्वसनीय निर्वाचन । एक यस्तो प्रक्रिया जहाँ सबै पक्ष सहभागी हुन्छन्, नियम स्पष्ट हुन्छन्, परिणाम सबैले स्वीकार गर्छन् । यो केवल नेतृत्व चयन होइन, विश्वास पुनःस्थापनाको आधार हो ।

तर यी सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा एउटा छ खेलाडी र खेलसँग जोडिएका मानिसहरूलाई केन्द्रमा राख्नु । निर्णय गर्दा, नीति तथा योजना बनाउँदा पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ, ‘यसले खेलाडीलाई कस्तो असर गर्छ ?’ जब यो प्रश्न केन्द्रमा आउँछ, त्यसपछि धेरै निर्णयहरू आफैं स्पष्ट हुन थाल्छन् । तर यी सबै प्रक्रिया सफल हुनका लागि एउटा शर्त आवश्यक छ त्यो हो इच्छाशक्ति ।

यदि सबै पक्षले आफ्नो शक्ति जोगाउनेभन्दा खेल जोगाउने निर्णय गरे भने मात्र यो प्रक्रिया सफल हुन्छ ।

***

साँझ पर्न थालेको छ । एन्फाको मैदान फेरि एकपटक खाली हुँदैछ । अर्जुनजस्ता युवा खेलाडीहरू अझै सपना बोकेर घर फर्किरहेका छन् । विकासजस्ता प्रशिक्षकहरू अझै आशा राखिरहेका छन् कि भोलि केही स्पष्ट हुनेछ ।

मुख्यालयको भवनमा अझै बत्ती बलिरहेको छ । सायद त्यहीँ कतै, समाधानको पहिलो रेखा कोरिँदैछ ।

अन्त्यमा, भन्नै पर्ने कुरा के हो भने, नेपालको फुटबल अहिले केवल गोलको खेल होइन, यो संवाद, कानुनी स्पष्टता र कूटनीतिक सन्तुलनमार्फत आफ्नो भविष्य पुनःनिर्माण गर्ने प्रयास हो, जहाँ जित तब मात्र सम्भव हुन्छ जब सबै पक्षले एउटै लक्ष्य रोज्छन्- फुटबलको हित ।

(महर्जन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद जगतमा विशेष चासो राख्ने; खेलविज्ञ तथा सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा अनुभवी विशेषज्ञ हुन्)

एन्फाको कथा मैदान बाहिरको खेल
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Men\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सम्बन्धित खबर

फुटबलमा मैदानबाहिरको खेल : समाधान खोज्दै एन्फा

फुटबलमा मैदानबाहिरको खेल : समाधान खोज्दै एन्फा

पुनरागमन जितसहित म्यान्चेस्टर सिटी एफए कपको फाइनलमा

पुनरागमन जितसहित म्यान्चेस्टर सिटी एफए कपको फाइनलमा

एन्फा पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक

एन्फा पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा करणको २ सय विकेट पूरा

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा करणको २ सय विकेट पूरा

बार्सिलोना ला लिगाको उपाधि नजिक, शीर्षस्थानमा ११ अंकको अग्रता

बार्सिलोना ला लिगाको उपाधि नजिक, शीर्षस्थानमा ११ अंकको अग्रता

आर्सनल प्रिमियर लिगको शीर्षस्थानमा उक्लियो

आर्सनल प्रिमियर लिगको शीर्षस्थानमा उक्लियो

ट्रेन्डिङ

घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध

घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध
राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर

राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला
बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद

बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद
नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता

नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता
नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास

नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास

वेबस्टोरिज

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories

फिचर

सबै
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक