‘निजामती विधेयक मस्यौदामा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा मन्त्रालयलाई अवगत छ’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकमा सुधारका धेरै क्षेत्रहरु रहेकोप्रति मन्त्रालय जानकार रहेको बताएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १४:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकमा सुधारका धेरै क्षेत्रहरु रहेको बताएको छ।
  • मन्त्रालयले मस्यौदामा सार्वजनिक भएपछि तीन हजार ५०० बढी राय सुझाव प्राप्त भएको जानकारी गराएको छ।
  • प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरी विधेयकलाई थप परिष्कृत गर्न प्रशासन सुधार महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ।

१४ बैशाख, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकमा सुधारका धेरै क्षेत्रहरु रहेकोप्रति मन्त्रालय जानकार रहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयले मस्यौदामा सार्वजनिक भएपछि तीन हजार ५०० बढी राय, सुझावहरु आएको जानकारी गराएको छ । सरोकारवालाहरुबाट आएको राय सुझाव विश्लेषण गरी विधेयक प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्रशासन सुधार महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ ।

प्राप्त सुझावहरुलाई अध्ययन गरी विधेयकलाई थप परिष्कृत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालय
वर्षाले कमला पुलको अस्थायी बाँधमा क्षति, समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्दै प्रशासन

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कुरा मर्यादित कदम होइन : कांग्रेस

सुकुमवासी बस्तीका विद्यार्थीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन

सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने व्यक्तिले देखाउँछन् यी ५ शारीरिक संकेत

वीरगञ्ज सडक विस्तार : भोलिदेखि सडकको मध्यरेखा निर्धारण गरिँदै

इरानी विदेशमन्त्रीले रुस पुगेर पाकिस्तानको भूमिकाबारे के भने ?

'सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन'

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित